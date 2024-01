Amazon vuole Alexa Plus con AI a pagamento da giugno

L’assistente vocale di Amazon è in milioni di case, ciononostante finora il colosso dell’e-commerce non sembra sia riuscito a monetizzare Alexa come sperato da analisti e investitori: questo finalmente potrebbe cambiare grazie ad Alexa Plus, nuova versione potenziata con tecnologie di intelligenza artificiale AI che Amazon sta completando e che spera di lanciare come un servizio a pagamento in abbonamento entro giugno.

Per il momento non emergono molti dettagli e nemmeno il possibile prezzo di lancio di Alexa Plus, ma secondo Business Insider Amazon ha tutte le intenzioni di proseguire nel tentativo di generare un nuovo flusso di entrate per sostenere almeno parte dei costi.

Ricordiamo che Amazon ha annunciato i lavori in corso su Alexa con AI a settembre del 2023: grazie all’impiego di modelli linguistici di grandi dimensioni, simili a ChatGPT, Alexa Plus con AI sarà in grado di comprendere meglio le richieste dell’utente per fornire risposte più precise e dettagliate.

Invece di poter usare solo comandi chiave e frasi brevi, Alexa con AI permetterà all’utente di conversare più liberamente, anche con periodi più lunghi, complessi e contenenti più domande e azioni in una sola frase. Al momento Amazon sta sviluppando e testando Alexa Plus con AI, internamente indicata con il nome in codice Remakable Alexa, anche grazie alla collaborazione di oltre 15.000 utenti.

Nel piano di Amazon Alexa standard, così come l’abbiamo conosciuta e usata fino a oggi rimarrà in funzione e continuerà ad essere gratis per gli utenti. Invece Alexa Plus a pagamento offrirà le funzioni per la casa smart che già conosciamo, ma renderà gestione e controllo molto più lineari e semplici.

Tra le novità già anticipate la possibilità di creare scenari e routine per elettrodomestici e casa smart semplicemente tramite voce: per tutti i dettagli su Alexa con AI rimandiamo a questo articolo.

