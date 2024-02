Tim Cook, Apple è impegnata nell’AI e le novità saranno rivelate entro l’anno

Nell’ambito della presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2024, il CEO di Apple, Tim Cook, ha evidenziato impegni dell’azienda in ambito intelligenza artificiale, spiegando che Apple sta investendo “enormi quantità” di tempo ed energie nell’AI e che dettagli specifici saranno rivelati più tardi nel corso dell’anno.

“Guardando avanti, continueremo a investire in queste e altre tecnologie che plasmeranno il futuro”, ha dichiarato Cook, spiegando che tra ii settori nei quali l’azienda sta puntando c’è “l’intelligenza artificiale, dove continuiamo a investire enormi quantità di tempo e risorse ed energie”, spiegando ancora che l’azienda non vede l’ora di condividere dettagli che riguardano tali ambiti “entro quest’anno”.

Nelle settimane passate sono circolate voci secondo le quali novità specifiche arriveranno con iOS 18, indicato come l’aggiornamento software più importante di sempre per Apple, e per il quale sono previste varie funzionalità che sfrutteranno l’IA sul dispositivo.

Si vocifera ancora di Apple al lavoro per migliorare Siri, e su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) usati in ambito machine learning per comprendere e generare linguaggio umano, con ovvie migliorie per l’automatizzazione, nella comunicazione dell’assistente con l’utente e nell’elaborazione dei dati.

Siri che vedremo su iOS 18 dovrebbe essere in grado di generare risposte molto più elaborate rispetto a quelle possibili ora, alla stregua di quanto è possibile fare con ChatGPT. Funzionalità AI dovrebbero essere integrate anche nelle varie app della suite iWork, incluse Keynote e Pages. Anche gli sviluppatori dovrebbero essere in grado di sfruttare l’IA generativa per loro progetti, con API dedicate.

La prima beta di iOS 18 sarà mostrata al pubblico nell’ambito della conferenza sviluppatori (WWDC) evento che tipicamente si svolge a giugno. Mancano pochi mesi ma Apple è già al lavoro d tempo sul nuovo sistema.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet