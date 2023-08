Applicare filigrane sui documenti di identità, dal governo francese un sito per limitare le truffe

Sul web è fin troppo facile imbattersi in persone che pubblicano con disinvoltura documenti di identità, senza pensare alle possibili conseguenze. Non si tratta di essere paranoici ma ogni volta che forniamo dati sensibili, dobbiamo tenere conto di chi li usa e del fatto che malintenzionati potrebbero sfruttare nostri documenti per commettere truffe e reati vari, le cui colpe potrebbero ricadere sul titolare dei documenti.

“Filigrane Facile” è un sito web predisposto dal governo francese per consentire di aggiungere facilmente una filigrana ad un documento, in altre parole un testo o da visualizzare davanti o dietro il contenuto esistente del documento, come un timbro.

Visitando il sito in questione è possibile caricare la foto di un documento di identità (file in formato JPG, PDF o PNG), indicare il testo della filigrana e dopo alcuni secondi ottenere il PDF con il documento modificato con la scritta in base alle nostre indicazioni.

Possiamo ad esempio indicare chiaramente lo scopo per il quale il documento è stato inviato (es. “Copia carta identità inviata a XXX relativamente al contratto YYY per acquisto auto”) facendo in modo che i dati importanti rimangano visibili a chi li mandiamo, rendendo allo stesso tempo difficile cancellare le note aggiunte.

Questo servizio non è il primo del genere ma ha il vantaggio di essere offerto da un organo ufficiale di un governo, riducendo i rischi che malintenzionati recuperino e accumulino documenti per usi illeciti.

Ricordiamo che sono molto rari i casi nei quali è veramente obbligatorio fornire copia del documento di identità; uno di questi è l’acquisto di una SIM per il telefono: il documento è obbligatorio in in forza dell’art. 6 della legge 155/2005 in materia di contrasto al terrorismo internazionale. Altri casi riguardano richieste a fatta da una pubblica amministrazione o da gestori di pubblici servizi (es. compagnie elettriche, fornitori di gas, ecc.), in base all’art. 45 del d.P.R. 445/2000.