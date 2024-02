Filmate proprio tutto durante la guida con la grandangolare iMars X5

Se vi è già capitato di dover discutere la percentuale di colpa a seguito di un incidente in auto, allora sapete anche quale bega può essere far valere il proprio racconto quando le dinamiche non appaiono perfettamente chiare. Se volete evitare situazioni spiacevoli come questa, investite meno di 30 Euro ovvero il prezzo attualmente in offerta per comprare iMars X5.

Si tratta di una dashcam, ovvero una telecamera progettata appositamente per registrare quel che accade durante la guida. Le dimensioni compatte unite al fatto che si aggancia al parabrezza, proprio dietro lo specchietto retrovisore, fanno sì che resti quasi “invisibile” per tutto il tempo in modo da non disturbare gli spostamenti in auto.

Il modello in questione registra in Full HD a 1080p, quindi con una elevata qualità che garantisce l’acquisizione di dettagli come il numero di targa anche a buona distanza, e utilizza una lente grandangolare da 140 gradi capace quindi di “vedere” anche frontalmente ai lati del veicolo, in modo da registrare con buon anticipo eventuali manovre di sorpasso.

Il sistema è progettato per far sì che la dashcam faccia tutto da sola: è in grado di sovrascrivere le vecchie registrazioni in modo da avere sempre le ultime riprese disponibili anche quando la memoria si satura (usa una scheda microSD da acquistare a parte), e collegandola al cavo è in grado di sfruttare il giroscopio integrato per avviare automaticamente la registrazione in caso di urto anche quando l’auto è spenta e parcheggiata, così da individuare eventuali persone che urtano l’auto e poi scappano via.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 46,36 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 37% andando a spendere soltanto 29,30 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

