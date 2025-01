realme C75, disponibile da 169,99 euro lo smartphone indistruttibile

Pubblicità

Realme svela il suo nuovo smartphone di fascia media, che punta tutto sul resistenza senza sacrificare un design moderno e accattivante. In vendita a partire da oggi anche su Amazon, il listino è davvero clemente con il pubblico: si parte da appena 169,99 euro.

Il nuovo Realme C75, come già anticipato, punta tutto sulla robustezza. E’ stato progettato per affrontare le condizioni più estreme, grazie al vetro protettivo ArmorShell e alla certificazione IP69, che garantisce un’elevata resistenza a polvere e acqua.

Ovviamente, al di là della corazza esterna, lo smartrphone propone anche caratteristiche tecniche interessanti. Ad esempio, Realme C75 offre un display FHD+ da 6,72 pollici con refresh rate a 90Hz, per garantire un’esperienza visiva fluida e reattiva. La luminosità di picco raggiunge i 690 nit, mentre la risoluzione è di 2400×1080 pixel, con un rapporto schermo-corpo del 91,4%.

Sotto il cofano, il Realme C75 è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G92 Max, affiancato da una RAM dinamica fino a 24GB (di cui 8GB fisici e 16GB virtuali), e uno spazio di archiviazione che arriva fino a 256GB, offrendo così prestazioni elevate e ampia capacità di memorizzazione.

Un altro punto di forza del Realme C75 è la sua batteria da 6000mAh, che assicura una durata eccezionale, perfetta per chi fa un uso intenso dello smartphone. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 45W, il dispositivo può essere ricaricato in tempi ridotti.

Ovviamente, c’è anche da parlare del reparto fotografico, che nonostante il prezzo, propone un sensore principale AI da 50MP con apertura f/1.8 e un sensore da 1/2.88, mentre la fotocamera anteriore da 8MP con apertura f/2.0 include funzionalità intelligenti come l’AI Clear Face per selfie sempre perfetti.

Prezzi e disponibilità

Il Realme C75 è disponibile in Italia a partire da oggi con un prezzo promozionale di 169,99 euro per la versione base. La variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è attualmente in offerta a 199,99 euro. Tuttavia, questi prezzi sono validi solo per il periodo di lancio: dal 31 gennaio, il modello da 128GB passerà a 199 euro, mentre il modello da 256GB salirà a 229 euro a partire dal 4 febbraio.