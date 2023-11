I giapponesi rimpiangono iPhone mini, in Corea del Sud vola iPhone 15 Pro

Apple non commercializza più un iPhone mini e subito dopo l’annuncio degli iPhone 15 molti giapponesi si sono precipitati ad acquistare iPhone 12 mini e iPhone 13 mini.

Lo riferisce il quotidiano Nikkei spiegando che nell’ultimo trimestre le vendite dei modelli mini di iPhone sono più che raddoppiate e questi modelli sono particolarmente ambiti da acquirenti e siti che vendono ricondizionati.

Le vendite degli smartphone in generale in tutto il mondo sembrano intanto risollevarsi per la prima volta da giugno 2021, e Counterpoint Research segnala una crescita contenuta, del 5%, ma indicativa al punto da far prevedere alle varie aziende del settore un graduale recupero, dopo due anni caratterizzati da carenza dei semiconduttori, problematiche produttive, logistiche e utenti che allungano il ciclo di vita dei dispositivi.

Secondo gli analisti a dare una svolta al settore sono stati gli iPhone 15. Counterpoint nelle sue elaborazioni, scrive: “Quest’anno l’uscita in ritardo di una settimana” (rispetto al previsto, ndr), “ha significato che il reale impatto delle vendite dei nuovi iPhone si è sentito a ottobre”. In linea generale è prevista per l’ultimo trimestre una crescita, avviando quello che sembra “un percorso di graduale ripresa per i prossimi trimestri”.

In Corea del Sud iPhone 15 Pro regna nell’ultimo trimestre, responsabile della metà delle vendite, seguito da iPhone 15 (30,7%). Tra i motivi che avrebbero spinto le vendite in Corea del Sud – riferisce The Korea Herald – la presenza di una funzionalità per la registrazione delle chiamate, una caratteristica a quanto pare molto richiesta in Corea, inclusa da tempo nell’app del telefono di Samsung.

SK Telecom, l’operatore numero uno in Corea del Sud, ha risolto il problema integrando la funzione in questione nella sua app per iPhone. Infine da sottolineare ance il successo di Apple Pay, servizio disponibile nello Stato dell’Asia orientale da marzo 2023 e sempre più spesso indicato dai consumatori per spiegare la loro scelta di dotarsi di un iPhone.

Il successo degli iPhone in Corea del Sud è particolarmente sorprendente, tenendo conto di quanto i coreani abbiano la reputazione di essere “nazionalisti” nei loro acquisti. Apple ha esteso di un anno il periodo d’uso gratuito del servizio SOS Emergenze via satellite.

