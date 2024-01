Firefox, Mozilla lamenta di non poter giocare alla pari con Microsoft, Google e Apple

Mozilla ha recentemente pubblicato un post in suo blog indicando una lista di “gatekeeper” del mondo tech (piattaforme di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell’accesso), società che impedirebbero a browser indipendenti come Firefox di “prosperare” rispetto a quelli di concorrenti che detengono una posizione solida e duratura sul mercato.

Mozilla afferma di essere preoccupata da aziende come Apple, Google e Microsoft che, a suo dire, sfrutterebbero tattiche che portano gli utenti a scegliere i browser dei produttori stessi, anziché software per la navigazione indipendenti come Firefox.

La comunità nota principalmente per il browser web Firefox e il client di posta elettronica Thunderbird, afferma che i gatekeeper occupano una forte posizione e questi ultimi rendono difficoltoso per gli utenti scaricare un browser differente, ignorando o resettando le preferenze relative al browser di default, imponendo restrizioni nelle funzionalità e richiedendo l’uso del browser incluso di serie con il sistema per determinati compiti.

Per far luce sulla questione, Mozilla ha deciso di creare un “issue tracker” (un sistema di tracciamento delle problematiche) per documentare casi nei quali Firefox figura in una posizione di svantaggio.

Apple è l’azienda contro la quale Mozilla punta maggiormente il dito, con 10 problematiche attualmente riscontrate, contro le 3 riscontrate con Google e le 3 di Microsoft. Tra i problemi segnalati, l’impossibilità di impostare Firefox una volta per tutte come browser di default su iOS, l’impossibilità di usare un “motore” di rendering diverso dal WebKit su iOS, di importare su iOS informazioni quali: cronologia, segnalibri, cookie e altro ancora.

Nonostante le lamentele di Mozilla, Google Chrome è attualmente il browser che vanta il maggior numero di utenti al mondo. La lamentela di Mozilla arriva nell’ambito del Digital Markets Act (DMA), legge dell’UE che entrerà in vigore il 6 marzo 2024, la normativa sui mercati digitali che stabilisce una serie di criteri oggettivi e molto precisi per definire le piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano funzioni di controllo.

