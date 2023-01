FLSUN V400, stampante 3D a base circolare in sconto

È velocissima e del tutto particolare la stampante 3D FLSUN V400 che al momento trovate in offerta a più di metà prezzo grazie ad un codice sconto.

Dalle altre si differenzia principalmente per due caratteristiche: una è appunto la velocità, perché è in grado di stampare fino a 400 millimetri al secondo, il che significa che in confronto a quelle che vanno a 50 mm/s riesce a completare la stampa di piccoli oggetti anche in un terzo del tempo. Questo è molto importante soprattutto nella fase di prototipazione, perché permette di realizzare più versioni di uno stesso oggetto risparmiando un sacco di tempo.

Inoltre è una delle poche stampanti 3D che utilizza una base circolare (diametro 30 centimetri) anziché quadrata o rettangolare, quindi l’area di stampa è cilindrica; inoltre l’altezza massima è di 41 centimetri, quindi anche qui è tra quelle che raggiungono altezze di stampa più elevate rispetto alla media.

Usa filamenti da 1,75 mm in PLA, ABS, TPU, PC e PETG, e ha un margine di errore di appena 0,15 mm. Si possono usare vari software di modellazione 3D perché riconosce i progetti in formato .stl, .obj, .amf e .3ds. Con sistema autolivellante ed estrusione diretta, consuma 450 Watt e si può controllare anche attraverso lo schermo touch IPS da 7″ incorporato.

Se volete comprare la stampante 3D FLSUN V400 come dicevamo al momento la trovate in sconto al 53%: normalment ecosta 1.631,25 € ma c’è un’offerta lampo che porta il prezzo a 959,04 €, tuttavia inserendo il codice FF6568EU nel carrello risparmiate altri 190 € circa pagandola soltanto 769,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.