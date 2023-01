Kenwood presenta la sua prima soundbar

Kenwoord, lo storico marchio dell’Home Audio, rinominato per la gamma di Sistemi Micro Hi-Fi, ha presnetato la nuova soundbar LS-600BT. Questo prodotto, indicato come deatinato a un pubblico ampio, si propone come soluzione per migliorare la resa dei contenuti acustici riprodotti dal proprio televisore o monitor.

L’accessorio offre supporto per audio in streaming Bluetooth 5.0, promettendo di riprodurre “contenuti audio di qualità”.

Con una potenza di uscita di 60W RMS, la soundbar di Kenwood promette “un’esperienza audio immersiva e coinvolgente”, con “effetti sonori realistici e chiari”.

Le impostazioni di equalizzazione sono personalizzabili e sono presenti 4 preset (Music, News, Movie, 3D) . La possibilità di montaggio a parete, la griglia frontale in metallo e il display bianco a LED la rendono un complemento d’arredo utilizzabile in qualunque tipo di contesto e stile.

Sul lato destro troviamo: tasti per diminuire volume, aumentare volume, standby/off; sul lato posteriore: ingresso AUX, ingresso ottico (utile per riprodurre l’audio di un televisore con uscita digitale ottica sul sistema soundbar), ingresso HDMI (è supportato il canale di ritorno ARC), ingresso USB (utilizzabile per riprodurre MP3 da una chiavetta), connettore di alimentazione.

La confezione include: la soundbar vera e propria, adattatore, telecomando, supporto a parete, cavo audio, manuale e batterie per telecomando; da quest’ultimo si controlla: accensione, volume, modalità audio, brani precedente/successivo, acuti e bassi in base ai propri gusti.

La soundbar può essere collocata su uno scaffale in orizzontale su un mobile o scaffale allineandola al centro sotto lo schermo del televisore. È possibile collocarla a parete rimuovendo 4 viti e sfruttando i fori dedicati (è ovviamente necessario praticare dei punti di foratura sulla parete e fissare la staffa con a parete). Le dimensioni sono: 900 x 72,3 x 86 mm; il peso è di 2,17kg. La soundbar LS-600BT di Kenwoord è disponibile sul sito del produttore e presso vari rivenditori. Il prezzo di listino è di 109,99€.