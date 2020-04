Football americano con Apple Watch per allenarsi in isolamento

Come fare per continuare ad allenare la propria squadra quando c’è una pandemia in corso? Per gli allenatori dell’Alabama, una squadra di football americano, la soluzione è stata una fornitura di Apple Watch per tutti i giocatori.

L’obiettivo è consentire loro di continuare ad allenarsi autonomamente ma al contempo seguirli a distanza analizzando tutti i dati rilevati dallo smartwatch, come ad esempio la frequenza cardiaca a riposo e durante gli allenamenti, ma monitorando anche i dati raccolti durante il riposo.

Con lo stop forzato la squadra evidenziava un indebolimento già nel mese di febbraio. Come racconta l’allenatore Scott Cochran parlando del suo attuale sostituto Nick Saban, Apple Watch parrebbe essere riuscito a migliorare le cose «C’è stata un’ottima risposta da parte dei giocatori nonostante le difficoltà per qualcuno nel trovare un posto per allenarsi senza infrangere le regole».

Tramite orologio e applicazioni sul telefono il team è riuscito di fatto a creare dei programmi personalizzati per ciascun membro della squadra, consentendo loro di tenersi in forma per essere pronti al rientro quando il virus sarà finalmente debellato.

«I dati prodotti da questi smartwatch vengono esaminati da Jeff Allen, direttore sportivo della squadra e specializzato in medicina dello sport». Come dicevamo parte della riuscita di questo progetto si deve alla collaborazione dei giocatori in quanto «Sebbene il personale dell’Alabama sia autorizzato a progettare e fornire allenamenti per i propri giocatori, allo stato attuale non può supervisionare gli allenamenti né renderli obbligatori».