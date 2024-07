Epic Games pronta a riproporre Fortnite per iPhone su un proprio App store

Buone notizie per i fan europei di Fortnite: Epic Games intende rilanciare il gioco per iPhone su un suo store.

In un post su X, Epic Games riferisce che l’Epic Games Store e Fortnite sono stati inviati a Apple per la “notarizzazione”, la procedura di autenticazione che permette di avere la certezza che il software eseguito non contenga malware ed è stata analizzato da Apple.

Epic ha contestato quasi tutte le procedure richieste da Apple per creare uno store alternativo e inviare app per la verifica antimalware; ha ad ogni modo deciso di seguire le regole per tentare di riproporre il gioco agli utenti iOS.

Epic è stata bandita dal vendere prodotti e servizi sull’App Store, e ha per un periodo perso anche lo status di sviluppatore da parte di Apple, dopo avere deliberatamente infranto regole previste dalla Casa di Cupertino per la distribuzione di app sull’App Store. Nel frattempo lo status di sviluppatore è stato ripristinato ed è arrivato il Digital Markets Act (DMA), l regolamento voluto dall’UE per riequilibrare la concorrenza nei mercati digitali.

Status update on our mobile plans:

DONE:

✅ Submitted the Epic Games Store and Fortnite to Apple for their required notarization process.

IN PROGRESS:

◻️ Launch! Targeting the next couple months for the store and Fortnite on iOS in the EU.

◻️ Bring our games to other mobile…

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) June 28, 2024