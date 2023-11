Anticipo Black Friday, fotocamera istantanea Fujifilm Instax Wide 300 a solo 52€

C’è di che essere felici anche da parte di coloro che amano la fotografia istantanea in questi primi giorni di anticipo del Black Friday (in vista del quale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram con tutti i migliori sconti). Amazon offre infatti in forte sconto, solo 52€ (invece di 120€ prezzo del produttore), la fotocamera Fujifilm Instax Wide 300.

Questa macchina fotografica rappresenta uno dei prodotti più partiocolari di Fujifilm nel campo della fotografica “scatta e sviluppa”. La sua peculiarità è il formato delle immagini che è più grande di quello di altri concorrenti e prodotti più economici: 62×99 mm. Si tratta di un’ampiezza doppia rispetto alle pellicole Mini perfetta per “immortalare i party più cool e le ricorrenze importanti, con la sicurezza di cogliere chiaramente le espressioni del viso di tutti i soggetti”, dice Fujifilm

Oltre al formato ci sono altre interessanti funzionalità con lo stile di una fotocamera professionale: la lente Close-up in dotazione amplia la gamma di possibili inquadrature e permette di scattare primi piani fino a 40 cm dal soggetto; il Flash Automatico per le riprese con scarsa illuminazione ottimizza la luminosità in funzione della distanza; la Retroilluminazione migliora le foto grazie al pulsante “Fill-in flash flash-on”; la funzione di Compensazione dell’Esposizione (controllo chiaro-scuro) consente di ottenere sempre la giusta atmosfera.

Inoltre, la fotocamera Fujifilm Instax Wide 300 presenta numerose soluzioni che la rendono facile da usare, come la predisposizione per l’aggancio del Treppiede, le due modalità di fuoco impostate sulla ghiera dello zoom (“normale” 0,9-3m e “landscape” >3m) e l’interfaccia di facile utilizzo con Display LCD posteriore che segnala le modalità inserite e il numero degli scatti rimanenti e i pulsanti di controllo del Flash e della Luminosità.

La fotocamare Instax Wide 300 costa 119,99€ presso il negozio Fujifilm. Amazon oggi la presenta a 52,99 euro. Le pellicole si acquistano da qui.