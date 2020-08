ZTE Axon 20 5G sarà il primo con fotocamera sotto lo schermo

ZTE Axon 20 5G sarà il primo smartphone in produzione con fotocamera completamente nascosta nello schermo. È lo stesso costruttore cinese ad anticipare l’arrivo di questo terminale che sarà svelato il primo settembre. Finora infatti la fotocamera nel display si è vista solamente in alcuni prototipi, mai in un dispositivo prodotto in grandi volumi.

Per ottenere frontali tutto schermo l’unica soluzione implementata è quella della fotocamera a scomparsa. Tutti i costruttori sono impegnati da tempo a liberare completamente il frontale degli smartphone. Prima è stata la volta di iPhone X con riconoscimento del volto Face ID: il notch è diventato il tratto distintivo degli iPhone top di gamma, poi si sono diffusi notch più compatti, fino ai piccoli fori al centro oppure in un angolo. Ancora ZTE rileva che praticamente tutti i marchi principali stanno studiando la fotocamera nello schermo, ripercorrendo la storia dal primo notch ai giorni nostri.

Ma anche se ZTE Axon 20 5G riuscirà a guadagnarsi il titolo di primo terminale al mondo con fotocamera sotto al display, e nessuno nega l’importanza di questo traguardo per il settore, decisamente meno credibile sembra la promessa di questa tecnologia per una «Esperienza utente rivoluzionaria» come afferma il costruttore. Vero che uno schermo grande e tutto libero è il sogno di ogni utente, ma per una esperienza rivoluzionaria non basta solo l’hardware più innovativo disponibile.

Naturalmente anticipando ZTE Axon 20 5G il costruttore non ha fornito ulteriori dettagli che svelerà al lancio. Secondo alcune anticipazioni in rete sembra comunque che si tratterà di un Android con schermo da 6,92 pollici da 2.460 x 1.080 pixel con fotocamera frontale da 32 megapixel, più doppia sul retro da 64MP e 8MP. Invece per il processore si parla di un chip da 2,4GHz di velocità massima, senza indicazioni per ora su costruttore e modello, affiancato da 12GB di RAM nella configurazione top e alimentato da una batteria da 4.120 mAh.

Per tutti gli articoli e le novità sul mondo Android si parte da questa pagina, invece per chi è interessato a iPhone è disponibile la sezione dedicata di macitynet.