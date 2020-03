Al MuSMe di Padova la visita guidata si fa in diretta Instagram

Nell’attuale situazione di emergenza dovuta all’evoluzione del COVID-19, i musei e le istituzioni stanno scoprendo nuove modalità e forme di fruizione della cultura. Uno di questi è il MuSMe (il Museo di Storia della Medicina di Padova), il primo museo italiano a proporre, da lunedì 9 marzo, la visita guidata in diretta Instagram.

Di fatto tutte le classi e i gruppi che non vogliono rinunciare del tutto alla visita di musei, viaggi d’istruzione, occasioni di approfondimento culturale e d’incontro, potranno farlo collegandosi ad Instagram per essere accompagnati da guide esperte in un percorso di due ore, che si snoda lungo tre piani e 8 spazi tematici, ciascuno dedicato ad un organo/apparato.

Si tratta di un’offerta che va incontro soprattutto alle centinaia di scolaresche che hanno già prenotato i viaggi d’istruzione e che possono in tal modo continuare a conoscere e scoprire restando a casa, ma in generale a tutti gli studenti che in questa fase hanno bisogno di stimoli e spunti per dare continuità al percorso di formazione.

Domande, interazioni, quiz, giochi, ai quali si potrà rispondere con emoticon, likes e altre funzioni, saranno alla base della comunicazione che non consisterà in una mera diretta streaming, ma in un vero tour interattivo e dinamico.

Sarà infatti possibile interfacciare alcune metodologie con la piattaforma di Instagram per mostrare ogni dettaglio delle varie postazioni digitali e poter essere guidati dall’ologramma di Galileo Galilei oppure ammirare in tutta la sua lunghezza di 8 metri il modello di corpo umano dell’Uomo vesaliano, simbolo del Museo, sul quale sono regolarmente proiettate lezioni, dissezioni anatomiche e altri esperimenti.

Famiglie, gruppi di amici, studenti avranno la possibilità di godere di un momento didattico e formativo che affronta il tema della medicina con le più recenti tecnologie e un linguaggio divertente.

I visitatori della diretta IG potranno sfogliare virtualmente i libri antichi, vedersi riflessi su uno specchio che svelerà gli organi, le ossa e i muscoli, auscultare cuore e polmoni e vedere al microscopio i principali agenti patogeni delle malattie oggi più note.

Il Museo fornirà anche immagini e video attraverso la diretta per approfondire ulteriori aspetti della medicina legati alla storia delle epidemie. Attraverso questo focus verranno ricostruiti il progresso e l’evoluzione della medicina ripercorrendo le grandi epidemie e fornendo importanti informazioni in un momento di grande preoccupazione per la nostra salute e la diffusione del nuovo coronavirus.

Il costo complessivo della visita guidata è di 80 euro, a cui si aggiunge il biglietto ridotto di 6 euro. Per tutti i partecipanti alla diretta, ci sarà in regalo un biglietto omaggio con validità annuale per poter entrare al Museo e vederlo “realmente”.