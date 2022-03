Mac Studio studio arriva in anticipo, le prime foto

Un cliente francese di Apple ha ricevuto il suo Mac Studio pochi giorni dopo averlo ordinato, nonostante le consegne del nuovo computer desktop inizieranno ufficialmente venerdì 18 marzo.

A riferirlo è il sito Mac4Ever spiegando che Simon ha ricevuto il computer ordinato presso un Apple Store (la versione con M1 Max), consegnato – probabilmente per un errore del negozio – prima della disponibilità ufficiale.

L’utente ha condiviso alcune immagini dalle quali è possibile vedere come si presenta la confezione. Non è stato reso noto nessun particolare inedito e Simon è ovviamente rimasto piacevolmente sorpreso dal ricevere in anticipo la macchina ordinata.

Il Mac Studio (qui i detatgli più importanti), è una via di mezzo tra un iMac e un Mac Pro, una “centrale creativa” (come la chiama Apple) disponibile in varie configurazioni che partono da 2349,00 euro. Nel momento in cui scriviamo sull’Apple Store online le consegne sono indicate non prima di tre settimane per la versione base e con tempi ancora più lunghi per la variante con CPU M1 Ultra e per le configurazioni personalizzate.