Foxconn costruirà server AI Nvidia su scala mai vista

Pubblicità

Foxconn sta costruendo in Messico il più grande stabilimento produttivo al mondo dedicato al la creazione di server basati sui superchip Nvidia GB200, componente chiave della piattaforma Blackwell, indicata come in grado di “abbattere le barriere per il computing accelerato e l’AI generativa”, promettendo di definire la nuova era dell’IA generativa con prestazioni, efficienza e scalabilità senza pari.

A riferirlo è Reuters spiegando che Foxconn, nota per essere uno dei partner scelti da Apple per l’assemblaggio degli iPhone e non solo, sta beneficando del boom dell’Intelligenza Artificiale, con le fabbriche in questione sfruttate per assemblare i server con chip Nvidia che elaborano i flussi di lavoro delle AI.

“Stiamo costruendo il più grande stabilimento produttivo al mondo per i chip GB200”, spiega Benjamin Ting, senior vice president di Foxconn responsabile cloud enterprise solutions business group.

Nvidia ha fatto sapere che ad agosto di quest’anno ha cominciato ad inviare campioni di Blackwell a suoi partner e clienti dopo averne modificato il design e prevede per il quarto trimestre fiscale molti miliardi di dollari di entrate grazie ai chip in questione.

Il dirigente Foxconn spiega che la collaborazione tra Foxconn e Nvidia è molto importante, sottolineando che la domanda per Nvidia Blackwell è “Davvero enorme”, come dichiarato da Ting durante l’annuale tech day di Taipei (Taiwan) accanto al vice presidente Deepu Talla, responsabile AI e robotica.

Parlando con i giornalisti dopo l’evento di Taipei, il presidente di Foxconn, Young Liu, ha spiegato che la struttura sorgerà in Messico e che le capacità produttive saranno “davvero enormi”, senza aggiungere altri dettagli. Foxconn ha già altri stabilimenti produttivi in Messico e ha finora investito oltre 500 milioni di dollari nello stato di Chihuahua, nel nord del Paese.

Liu ha riferito che la catena di approvvigionamento dell’azienda da lui guidata è pronta per la rivoluzione AI, spiegando che la capacità produttiva prevede avanzati sistemi di raffreddamento a liquido e tecnologie di dissipazione del calore fondamentali al completamento di infrastrutture server basate su Nvidia GB200.

Liu ha riferito ancora di prevedere forti risultati per l’attuale trimestre; gli ultimi dati hanno battuto le stime con ricavi per il terzo trimestre aumentati del 20% rispetto all’anno precedente, arrivando a 57,3 miliardi di dollari. Per lo più grazie all’intelligenza artificiale.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.