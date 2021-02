Freezeframe “congela” gli stati del Mac per richiamarli all’occorrenza

Freezeframe è una nuova app Mac non ancora ufficialmente disponibile ma che propone una idea interessante: la possibilità di “congelare” lo stato del Mac in un dato momento, comprese le app aperte, le finestre aperte, le loro posizioni e i pannelli nelle applicazioni. È possibile memorizzare questo insieme di informazioni e richiamare il tutto al volo quando necessario.

L’idea è utile quando si lavora su più attività in parallelo, permettendo di avere vari set di applicazioni, da richiamare in base all’attività da svolgere. Potremmo avere, ad esempio, il set “video” quando lavoriamo con l’editing, il set “scrittura” quando scriviamo e così via.

Attualmente macOS consente di avere più desktop virtuali, ognuno dei quali è possibile dedicare a più attività, ma una utility come Freezeframe ha il vantaggio di consentire la chiusura delle varie app, liberando memoria e ripristinare lo stato all’occorrenza, un meccanismo particolarmente utile se non abbiamo macchine con molta memoria RAM.

Freezeframe consente, tra l’altro, di salvare lo stato sotto forma di stato da richiamare consentendo anche ad altri di ripristinare la stessa situazione (a patto di avere le stesse app usate dall’utente che ha creato il file), utile per lavorare a uno stesso progetto con un collega, condividendo le schede aperte nel browser, i file attualmente in uso, e le stesse applicazioni.

Freezeframe. come dicevamo, non è attualmente disponibile per il download. Potrà essere testato in seguito: gli sviluppatori riferiscono che il rilascio è previsto entro la fine dell’anno. Sul sito degli sviluppatori è ad ogni modo possibile indicare il proprio indirizzo di posta elettronica per essere avvisati man mano che si sono novità. Nel momento in cui scriviamo lo sviluppatore non ha ancora comunicato il prezzo previsto per questa utility: torneremo sull’argomento non appena ci saranno novità.

