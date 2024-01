FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set con Wi-Fi 6, Internet e Wi-Fi in tutta la casa

FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set è composto da un FRITZ!Powerline 1240 AX e un FRITZ!Powerline 1210, consente di estendere facilmente la rete locale con un Powerline gigabit e la moderna tecnologia Wi-Fi 6.

Il punto di accesso Wi-Fi 6 integrato permette di collegare alla rete locale tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, TV o console di gioco semplicemente premendo un pulsante. Il Powerline gigabit con velocità fino a 1.200 Mbit/s e la tecnologia MIMO 2 x 2 promettono connessioni stabili, portate ampie e velocità di trasferimento dati elevate per applicazioni con uso intensivo di banda larga, mantenendo basso il consumo di energia.

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set è adatto a scenari complessi con streaming multimediale, video in 4K o connessione NAS. Disponibile in Italia al prezzo suggerito al pubblico di 169 euro.

Powerline gigabit

FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set consente di sfruttare i dispositivi collegabili in rete tramite rete Wi-Fi o porta LAN gigabit. La tecnologia Powerline gigabit conforme allo standard HomePlug AV con MIMO 2 x 2 garantisce connessioni Powerline stabili e, grazie all’utilizzo di MIMO e Diversity, raggiunge velocità di trasferimento fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica esistente.

Reti Wi-Fi Mesh con Wi-Fi 6

Il FRITZ!Powerline 1240 AX è compatibile con la rete Mesh del FRITZ!Box e offre velocità fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica e fino a 600 Mbit/s tramite Wi-Fi 6 sulla banda da 2,4 GHz. Grazie a FRITZ!OS e alla rete Wi-Fi Mesh è possibile integrare il FRITZ!Powerline 1240 AX nella rete locale semplicemente premendo un pulsante e creare una rete Wi-Fi con altri prodotti FRITZ!.

Le impostazioni del FRITZ!Box vengono acquisite automaticamente e sincronizzate in modo permanente; queste comprendono tutte le impostazioni Wi-Fi, come ad esempio la rete Wi-Fi selezionata, il canale radio, la password della rete Wi-Fi e l’accesso ospite Wi-Fi. In combinazione con Wi-Fi 6, l’utente ha a disposizione una rete Wi-Fi Mesh con massime prestazioni per navigazione, riproduzione di video, gaming e smart working.

Facilità e sicurezza

Il FRITZ!Powerline 1240 AX va inserito nella presa di corrente, mentre il FRITZ!Powerline 1210, incluso, nel set si collega al FRITZ!Box tramite cavo LAN. La particolarità del set è la crittografia individuale impostata di fabbrica. Grazie alla crittografia AES a 128 bit, il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set si collega alla rete locale in modo sicuro e automatico (subito pronto all’uso) con la sicurezza della crittografia WPA3.

Con la facilità di collegamento di dispositivi wireless tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup) e la tecnologia Wi-Fi 6, il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, il set in questione è l’ideale per chi cerca un modo semplice e rarpido di inetgrare nella rete locale vari dispositivi di rete dalla presa di corrente.

Gestione dell’energia per Powerline, LAN e rete Wi-Fi

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set combina Powerline, Wi-Fi 6 e connessioni LAN in un unico prodotto multifunzionale e a basso consumo. Un sistema intelligente per la gestione dell’energia regola automaticamente il collegamento tramite Powerline, riducendo il consumo di corrente. Per quantità di dati contenute, la riduzione della velocità sulle porte LAN da 1.000 a 100 Mbit/s riduce il consumo energetico dei dispositivi. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico nella rete Wi-Fi anche Green AP, Target Wake Time (TWT) e il timer per la rete Wi-Fi.

Tra le altre peculiarità da segnalare: 2 porte LAN gigabit per il collegamento di PC, smart TV, sistemi multimediali NAS, Hi-Fi e console di gioco, la compatibilità con tutti i Powerline più diffusi sul mercato grazie allo standard HomePlug AV, il supporto a reti sicure sicura grazie a WPA3 (SAE) con modalità di transizione WPA2/3,

Il prezzo di listino del set è di 169 euro. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è disponibile a 147,80 euro.