Offerte Amazon 2 gennaio fino al 53% su Apple, Ugreen, TP-Link, Belkin, Jabra, Ring, TCL

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 639,00 € – invece di 729,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1169,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 289,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 22% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 115,00 € – invece di 135,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 99,00 € – invece di 109,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Altre Offerte

[2023 Più Recente] Carpuride W103 Pro con Trasmissione Wireless Bluetooth Stereo per Auto Portatile Apple Carplay & Andorid Auto, Schermo Touch da 10,3 pollici 1080P, Mirror Link/GPS/Siri/FM/Google

In offerta a 256,30 € – invece di 379,99 €

sconto 33% – fino a 2 gen 2024

Click qui per approfondire

29,2V 20A caricabatterie dedicato LiFePO4 Ricaricabili a Cic

In offerta a 127,99 € – invece di 143,99 €

sconto 11% – fino a 6 gen 2024

Click qui per approfondire

Adattatore CarPlay Wireless e Android Auto Wireless, 2 in 1

In offerta a 51,99 € – invece di 64,99 €

sconto 20% – fino a 2 gen 2024

Click qui per approfondire

Adattatori per Cuffie e Ricarica per iPhone, [Certificato Apple Mfi] 4 in 1 a Doppia Porta Lightning Cavo Audio Splitter Compatibile con iPhone 14/14 Plus/13/13 Pro/12/11/SE/X/8

In offerta a 6,79 € – invece di 7,99 €

sconto 15% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 3 Pro Orologio Intelligente, Chiamata Bluetooth, Alexa Integrato, AMOLED da 1.45″,Riproduzione di Musica, 150 Modalità Sportive, Impermeabile 5ATM, GPS, SpO2, Monitor del Sonno

In offerta a 179,90 € – invece di 229,90 €

sconto 22% – fino a 10 gen 2024

Click qui per approfondire

Amazfit T-Rex Ultra / T-Rex 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Dual Band & 6 Posizioni Satellitari, Importazione di Percorsi e Navigazione Real Time, Impermeabile 10 ATM, Batteria Fino a 20 Giorni

In offerta a 399,90 € – invece di 469,90 €

sconto 15% – fino a 10 gen 2024

Click qui per approfondire

ANNKE CCTV DVR 8 Canali con Hard Disk da 1 TB, 3K Lite DVR Video Sorveglianza per Analogico/CVBS/AHD/TVI/CVI/IP, Rilevamento Movimento, Avviso e-mail con Immagini, Visualizzazione Remota

In offerta a 135,99 € – invece di 169,99 €

sconto 20% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

ATOTO F7 WE 7 Pollici Autoradio 2 DIN, CarPlay senza fili e Android Auto senza fili, schermo tattile Stereo Auto con Bluetooth, Mirror Link, Vista posteriore in diretta, Ricarica rapida, F7G2A7WE

In offerta a 169,92 € – invece di 249,90 €

sconto 32% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

Carpuride W609 Autoradio Apple Carplay e Android Auto senza

In offerta a 151,99 € – invece di 189,99 €

sconto 20% – fino a 6 gen 2024

Click qui per approfondire

EBL 10 pcs 1.2V AAA Batterie Ricaricabili con Una Scatola Protettiva, Pile Ricaricabili da 1100mAh Ni-MH carica da 1200 tech, Arcobaleno

In offerta a 9,59 € – invece di 11,99 €

sconto 20% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

EBL Caricabatterie 8 slot per AA & AAA NI-MH Pile Ricaricabili con due USB output, 808U Caricatore + AA Batterie Ricaricabili da 8 pezzi

In offerta a 18,75 € – invece di 30,99 €

sconto 39% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

ESR Cover in Silicone Compatibile con AirPods 3 (2021), Cove

In offerta a 8,31 € – invece di 12,99 €

sconto 36% – fino a 2 gen 2024

Click qui per approfondire

ESR Custodia Ibrida con HaloLock compatibile con AirPods Pro (seconda generazione), abilitata a MagSafe, protezione ibrida contro le cadute per AirPods Pro (2022), serie Orbit

In offerta a 12,15 € – invece di 15,19 €

sconto 20% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

EZVIZ LC3 Telecamera Wi-Fi con Lampada da Esterno 2K, Videocamera Sorveglianza Esterno 4MP, Luce Integrata, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione notturna a Colori, Compatibile Alexa

In offerta a 104,98 € – invece di 110,50 €

sconto 5% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

Jabra Elite 8 Active Auricolari Bluetooth intraurali wireless con Cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva e 6 microfoni integrati, resistenti ad acqua e sudore – Navy

In offerta a 169,00 € – invece di 196,70 €

sconto 14% – fino a 14 gen 2024

Click qui per approfondire

Google Pixel Buds A-Series – Auricolari wireless con Bluetooth – Nero

In offerta a 79,00 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino a 17 gen 2024

Click qui per approfondire

Belkin Custodia per AirTag con laccetto (Secure Holder, guscio protettivo antigraffio per Air Tag) – Rosa

In offerta a 8,99 € – invece di 13,99 €

sconto 36% – fino a 13 gen 2024

Click qui per approfondire

Belkin Custodia per AirTag con filo metallico (Secure Holder, guscio protettivo per AirTag, protezione antigraffio per AirTag) – Bianco

In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 13 gen 2024

Click qui per approfondire

Reolink 360° PTZ Videocamera Sorveglianza Batteria Solare, 3MP Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, Visione Notturna IR, Impermeabile, Rilevamento PIR, Audio a 2 Vie, Argus PT Lite con Pannello Solare

In offerta a 94,99 € – invece di 149,99 €

sconto 37% – fino a 2 gen 2024

Click qui per approfondire

Reolink 5MP Telecamera Wi-Fi Esterno 2,4/5GHz, 355°Pan/50°Tilt, Visione a 360°, 3x Zoom, Auto-Tracking, Rilevamento di Persone e Veicoli, Audio Bidirezionale, Archiviazione su Cloud, E1 Outdoor Nero

In offerta a 85,49 € – invece di 159,99 €

sconto 47% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

Reolink Telecamera Sim 4G da Esterno Senza Fili, 4MP Telecamera Batteria con Pannello Solare, Visione Notturna, Rilevamento di Persona/Veicolo, Audio a 2 Vie, Cloud/Alexa/Google Assistant, Go Plus+SP

In offerta a 199,99 € – invece di 279,99 €

sconto 29% – fino a 2 gen 2024

Click qui per approfondire

SAMSUNG TV The Terrace 4K 65″ LST7T TV 2020 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 2.499,00 € – invece di 3.479,99 €

sconto 28% – fino a 13 gen 2024

Click qui per approfondire

SAMSUNG TV The Terrace 4K 75″ LST7T TV 2020 [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 2.799,00 € – invece di 5.999,00 €

sconto 53% – fino a 13 gen 2024

Click qui per approfondire

Save on TP-Link Deco X1500(2-pack) Router WiFi 6 Mesh AX1500Mbps, 2 Porte Ethernet Gigabit, Controllo Parental, Router e Ripetitore, Compatibile con Amazon Alexa, 2 Pezzi con Copertura Fino a 370 ㎡ and more

In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

Ring Floodlight Cam Wired Pro di Amazon, Video in HDR a 1080p, rilevazione di movimento 3D e alimentazione via cavo | Nero | 3 Camera

In offerta a 499,99 € – invece di 750,96 €

sconto 33% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Ring Videocamera esterna Pro on alimentatore plug-in (Stick Up Cam Pro) di Amazon | Videocamera di sicurezza HDR 1080p e rilevazione movimento 3D | Ring Protect: 30 gg di prova gratuita

In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

Ring Videocamera esterna Pro on alimentatore plug-in (Stick Up Cam Pro) di Amazon | Videocamera di sicurezza HDR 1080p e rilevazione movimento 3D| 2 videocamere

In offerta a 249,99 € – invece di 360,97 €

sconto 31% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili, 1 telecamera + Blink Mini – telecamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, compatibile con Alexa

In offerta a 50,00 € – invece di 70,99 €

sconto 30% – fino a 3 gen 2024

Click qui per approfondire

Skullcandy Dime 3 Cuffie Wireless In-Ear con Microfono, 20 Ore di Autonomia, Compatibili con iPhone, Android e Dispositivi Bluetooth – Nero

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 2024

Click qui per approfondire

TCL 40NXTPAPER – Smartphone 4G Display 6.78″ FHD+90 Hz, 256 GB, 8 GB RAM (+ 8GB RAM virtuale), Tripla Camera da 50 Mpx, Android 13, Batt. 5010 mAh, Bianco + Original Case & Stylus Pen for 40NXTPAPER

In offerta a 189,90 € – invece di 204,89 €

sconto 7% – fino a 8 gen 2024

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo C325WB Telecamera WiFi Esterno QHD 2K, Visione Notturna ColorPro, Obiettivo Super-Aperture F1,0, Sensore Grande 1/1,79”, Telecamera IP di Sorveglianza, Impermeabile IP66, Alexa

In offerta a 84,99 € – invece di 98,07 €

sconto 13% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

UGREEN 65W Caricatore USB C, Caricabatterie USB 2 USB C & 1 USB A PD 3,0 PPS, Alimentatore USB Compatibile Galaxy S23/S22/S21, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, iPhone 15/14/13, Google Pixel 7 Pro/6a

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

UGREEN Caricatore da Auto Wireless Magnetico 2 in 1, Supporto Cellulare Carica Wireless Magnetico da Auto Compatibile con iPhone 15 Plus Pro Max/14 PRO Max/13/12 Serie

In offerta a 22,49 € – invece di 29,99 €

sconto 25% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

UGREEN Porta Cellulare da Auto Magsafe 2 in 1, Supporto Cellulare Auto Per il Cruscotto & Bocchette di Aerazione e Parabrezza Compatibile con iPhone 15 14 13 Plus Pro Max, Galaxy, Xiaomi, ecc,

In offerta a 22,48 € – invece di 29,99 €

sconto 25% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

UGREEN Power Bank Wireless Magnetico 10000mAh con 20W USB C Ricarica Rapida PD QC 3,0, Power Bank Portatile Compatibile con iPhone 15 Plus Pro Max, iPhone 14 13 12 Pro Max Mini e MagSafe Custodia

In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

UGREEN Supporto Telfono da Auto Gravità in Alluminio per Bocchette d’Aria, Porta Telefono Auto per iPhone 14/14Pro/13/12/Mini/Pro Max/11, Galaxy S23/S22/S21, Huawei P40

In offerta a 12,74 € – invece di 16,99 €

sconto 25% – fino a 7 gen 2024

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).