Apple vuole i diritti di James Bond No Time To Die

No Time To Die, il nuovo film della saga di James Bond potrebbe arrivare su Apple TV+ prima che al botteghino. Apple sarebbe, infatti, in trattativa per i diritti della pellicola che vede ancora come protagonista, per la quinta volta, Daniel Craig.

Craig vestirà i panni di Bond, impegnato in una missione ambientata anche in Italia: l’agente segreto sarà in Giamaica e in Norvegia, ma anche in una “Civita Lucana”, una città fittizia che ha come sfondo i paesaggi di Matera, Gravina in Puglia, Sapri e Maratea.

Cupertino spera di poter offrire ai suoi abbonati di Apple TV+ la venticinquesima pellicola dedicata all’iconico agente segreto. L’obiettivo: accendere i riflettori sulla piattaforma di tv in streaming marchiata mela morsicata con un film tra i più attesi dell’anno.

Apple all’inizio del 2020 ha già fatto centro acquisendo i diritti di Greyhound con Tom Hanks. Cupertino, quando era evidente che l’uscita nelle sale cinematografiche sarebbe stata impossibile a causa della pandemia per il Coronavirus, aveva acquistato i diritti di “Greyhound” ospitandone la prima in streaming tv. Il risultato è stato un boom di accessi ad Apple TV+: un successo per la piattaforma tv.

Ora Apple vuole ritentare l’impresa con James Bond No Time To Die. Il franchise di Bond è di proprietà di MGM e la società sta valutando le diverse offerte per decidere a chi cedere i diritti per la trasmissione in streaming della pellicola. L’anticipazione arriva da Drew McWeeny, sceneggiatore e critico, in un post che indica Apple e Netflix in competizione per accaparrarsi i diritti della pellicola.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.