Fujifilm svela la seconda generazione di GFX50S e X-T30

Fujifilm presenta la seconda generazione di due delle sue fotocamere più apprezzate dagli utenti: i modelli GFX50S e X-T30, che evolvono in diversi aspetti. Ecco cosa cambia e i prezzi di lancio sul mercato.

Fujifilm GHX50S II

Questa mirrorless utilizza un sensore di grande formato, da 51,4 MP, che promette un elevato potere risolvente per catturare ogni dettaglio con nitidezza in tutto il fotogramma; uno dei maggiori punti di forza del sensore è la capacità di offrire una profondità di campo molto ridotta.

La luce infatti viene registrata da fotodiodi che sono 1,7 volte più grandi rispetto a quelli di un sensore full frame, offrendo così un’ampia gamma dinamica e un elevato rapporto segnale-rumore. L’immagine risultante riproduce tonalità e texture profonde, dalle ombre alle alte luci, e offre chiarezza dell’immagine con rumore minimo anche quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione.

Del motore di elaborazione delle immagini “X-Processor 4” è stata migliorata la frequenza di aggiornamento ed è stato aggiunto un nuovo algoritmo per il sistema di messa a fuoco automatica. Tra le altre caratteristiche di punta di Fujifilm GFX50S II segnaliamo il meccanismo di stabilizzazione dell’immagine a cinque assi, integrato nel corpo macchina (IBIS), che ha una efficienza fino a 6,5 stop, la più alta nella storia della serie GFX.

Questo meccanismo di stabilizzazione va a compensare le vibrazioni della fotocamera durante le riprese a mano libera e riduce al minimo la perdita di nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni cui non è possibile utilizzare un treppiede.

Pesa circa 900 grammi ed è resistente agli agenti atmosferici in quanto sigillata in 60 punti del corpo, per offrire resistenza alla polvere e all’umidità e garantirne il funzionamento a temperature fino a -10 °C. E’ infine dotata della funzione Pixel Shift Multi-Shot per creare immagini da 200 MP prive di falsi colori: Fujifilm GFX50S II sarà disponibile da fine settembre 2021 a 4.095 euro solo corpo, oppure in kit con l’obiettivo GF35-70mmF4.5-5.6 WR per 500 euro in più.

Fujifilm X-T30 II

Questa fotocamera invece evolve sia a livello hardware che software. E’ innanzitutto dotata di un AF ad alta velocità (0,02 secondi) e qualità dell’immagine equivalente al modello di punta X-T4, c’è poi il monitor LCD da 1,62 milioni di pixel sul pannello posteriore e può registrazione video in 4K/30p oppure in FullHD/240p.

Nel suo corpo compatto che pesa 378 grammi, racchiude componenti che vantano le più alte prestazioni nella storia della Serie X, vale a dire il sensore X-Trans CMOS 4 da 26,1 MP e il motore di elaborazione d’immagine X-Processor 4. L’AF è completato dalla capacità di inseguimento dei soggetti in movimento e c’è quello a rilevamento di fase che funziona anche in condizioni di quasi oscurità fino a -7.0EV.

Inoltre è dotata di 18 modalità di Simulazione Pellicola, tra cui “Classic Neg”, ideale per la fotografia di strada, ed “ETERNA Bleach Bypass”, che simula fedelmente l’omonima tecnica di sviluppo della pellicola.

Infine l’algoritmo per la popolare modalità “AUTO” è stato aggiornato: la fotocamera identifica automaticamente il tipo di scena inquadrata in base alla presenza di persone nell’inquadratura e altri dati, come le informazioni sul colore e la distanza della sorgente luminosa, e applica la più recente tecnologia di elaborazione delle immagini per regolare le impostazioni con settaggi ottimali, rendendo facile ottenere immagini corrette e di impatto.

Fujifilm X-T30 II sarà disponibile da ottobre 2021 a 929,99 euro solo corpo oppure in kit col 15-45mm a 1069,99 euro o col 18-55mm a 1329,99 euro.