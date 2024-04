Fibra ottica più Device Ricondizionato incluso con Full Home Green di Planetel e TrenDevice

TrenDevice ha stretto una partnership commerciale con Planetel per lanciare la nuova offerta Fibra Full Home Green. Se stai cercando la miglior offerta di connessione in Fibra ottica sei nel posto giusto: l’offerta propone connettività ultraveloce per la casa con, incluso, un dispositivo ricondizionato TrenDevice di qualità A+.

L’iniziativa si concentra sulla promozione della sostenibilità, un valore fondamentale che accomuna entrambe le aziende, impegnate nella promozione di uno sviluppo tecnologico responsabile.

Planetel: chi è?

Planetel è una storica azienda bergamasca che da quasi 40 anni propone a privati, aziende e liberi professionisti le soluzioni più innovative e all’avanguardia in abito Telecomunicazioni, Cloud, IT e Cybersecurity. Punto di forza differenziante di Planetel è la relazione di prossimità e vicinanza che riesce ad instaurare con il territorio, ponendosi come partner completo per le esigenze di casa e impresa.

Al centro della sua attività vi è la connettività in Fibra ottica a banda ultra-larga, estesa ad aziende e privati in oltre 270 comuni, principalmente delle province di Bergamo, Brescia, Verona, Lecco e Monza Brianza, attraverso una rete proprietaria estremamente capillare.

Con l’offerta Fibra “Full Home Green” puoi avere il meglio della Fibra ottica Planetel: una connessione stabile, veloce ed efficiente per la casa e un servizio di Assistenza dedicata e locale, gestita dalla sede centrale di Treviolo (Bergamo), per un supporto efficiente e tempestivo. A completare l’offerta un dispositivo ricondizionato TrenDevice in garanzia per 12 mesi e di qualità A+, insieme ad un albero Treedom della Foresta Planetel.

Differenze tra ADSL e Fibra

La Fibra ottica, conosciuta anche come tecnologia a banda ultra- larga o Fibra veloce, offre prestazioni in velocità, affidabilità e sicurezza nettamente superiori rispetto all’ADSL.

Grazie alla Fibra ottica Planetel, puoi contare su una connessione ultraveloce che ti consentirà di utilizzare contemporaneamente più dispositivi in casa, come TV, smartphone, tablet e PC, senza compromettere la qualità della navigazione su Internet.

Ogni indirizzo può avere accesso a diverse tipologie di Fibra ottica attivabili, che possono essere consultate tramite il servizio di verifica copertura di Planetel. Grazie alla propria infrastruttura, Planetel copre attualmente più di 270 comuni, distribuiti su quattro province tra Lombardia e Veneto, principalmente Bergamo, Brescia, Verona e Lecco.

Gli Smartphone inclusi

Oltre alle vantaggiose caratteristiche di Full Home Green, è possibile arricchire l’offerta con dispositivi ricondizionati TrenDevice di qualità A+. Potrai scegliere tra una vasta gamma di smartphone, tablet, PC, console e accessori delle migliori marche disponibili sul mercato.

Full Home Green: scopriamo i costi

Vediamo ora le tariffe e i relativi costi dell’offerta Fibra Full Home Green di Planetel: la tariffa ha un costo di partenza di 22,95€ per la connettività FTTCab (ovvero Misto Rame, con collegamento attraverso i cabinet distribuiti sul territorio) e di 26,95€ per la connettività FTTH (Fiber to the Home, direttamente all’abitazione). A questo canone mensile per la connettività va ad aggiungersi una piccola rata per il Device scelto.

Un esempio

iPhone 13 Mini + Fibra FTTH + Albero Treedom Canone All-inclusive € 37 al mese

Questo pacchetto include anche il servizio Planetel+, che comprende il servizio Fast Gaming per un’esperienza di gioco online eccellente, la il servizio di stabilità della linea (QoS), un router Wi-Fi (Fritz!Box o equivalenti) e la linea telefonica inclusi, oltre all’Assistenza locale dedicata per qualsiasi necessità.

Per verificare la copertura e sapere quale tipologia di Fibra ottica è disponibile presso la tua abitazione, puoi utilizzare il servizio di verifica copertura offerto da Planetel.

Verifica ora la copertura al tuo indirizzo >>

La Promo iPhone

Le novità portate da Full Home Green non si fermano qui: selezionando l’offerta, troverai sempre in promozione 1 iPhone ad un prezzo scontato. Il modello dell’iPhone in promozione varia in base alle disponibilità, ma il prezzo è sempre lo stesso:

Connettività FTTCab + iPhone

€ 26,90 al mese

Connettività FTTH + iPhone

€ 30,90 al mese

Full Home Green: servizi aggiuntivi

Sono inclusi nell’offerta anche i pacchetti Planetel+ e TrenDevice+: il primo offre servizi aggiuntivi come Fast Gaming e stabilità della linea (QoS), insieme a un router Wi-Fi e linea telefonica inclusi nel canone mensile; il secondo garantisce una garanzia di 12 mesi, assistenza tecnica, riparazioni certificate scontate, dispositivi di cortesia e un’estensione del periodo di reso gratuito a 60 giorni.

In omaggio avrete anche un albero Treedom con Planetel: per tutti coloro che sottoscrivono Full Home Green, Planetel offre in collaborazione con il partner Treedom un albero piantato nella propria Foresta. Questo albero sarà assegnato al cliente come segno tangibile del nostro impegno comune verso la sostenibilità e la sensibilità ambientale, valori a cui Planetel e TrenDevice sono fermamente impegnati.

Full Home Green: come attivarla?

L’attivazione dell’offerta è semplice e veloce: basta visitare la questa pagina per verificare la copertura del proprio indirizzo e selezionare Full Home Green. In pochi, facili passaggi, potrai richiedere una connettività ultraveloce e dispositivi ecosostenibili in condizioni eccellenti.