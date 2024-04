Tesla chiude la causa Autopilot prima che diventi interessante

Tesla era pronta a contestare il risarcimento per omicidio colposo, richiesta partita dalla famiglia di un dipendente Apple, morto nel 2018 in un incidente con Autopilot, ma l’azienda ha scelto di patteggiare, offrendo un risarcimento che dovrebbe consentire di non andare oltre con causa e processo.

L’azienda statunitense ha deciso di risolvere il contenzioso, accordandosi con la famiglia di Wei “Walter” Huang, dipendente Apple per un importo non precisato. La causa sosteneva che Tesla avesse intenzionalmente rilasciato auto con un sistema Autopilot difettoso, causando l’incidente mortale del proprietario della Model 3 coinvolta.

L’accordo è un cambiamento di strategia rispetto a come sembravano voler procedere i legali di Tesla, lasciando intendere che Wei Huang, mentre era a bordo con la guida autonoma impostata, si sarebbe distratto al cellulare e che viaggiava a oltre 100 km/h.

La famiglia del dipendente Apple aveva citato in giudizio Tesla nel 2019 per negligenza, accusando l’azienda di avere trasmesso ai clienti un falso senso di sicurezza rispetto alla guida autonoma.

Sono in molti a ritenere che Tesla abbia esagerato le capacità di Autopilot, e anche un video promozionale è stato indicato come fasullo da un ingegnere della stessa azienda testimoniando in tribunale nel contenzioso che ora Tesla vuole chiudere. Da sottolineare che, prima di morire, l’ingegnere Apple aveva riferito più volte di problematiche di sicurezza.

Una delle questioni fondamentali emerse processo è se Tesla ha avvisato in modo adesguato i suoi clienti relativamente alle debolezze del suo Autopilot. L’azienda afferma di menzionare molto chiaramente che i conducenti devono sempre avere le mani sul volante, il che non era il caso di Walter Huang.

Nel manuale delle vattura, Tesla spiega che la sua tecnologia potrebbe non funzionare correttamente quando non è in grado di determinare con precisione quando, ad esempio, non riesce a intepretare la segnaletica orizzonatale o quando una luce intensa interferisce con la vista della fotocamera.

Secondo quanto afferma il Washington Post, Autopilot è collegato a 700 incidenti che si sono verificati dal 2019, di cui almeno 19 mortali. Tesla ha finora vinto in vari processi ma, come dimostra per la prima volta questa causa, il vento potrebbe cambiare e il produttore essere cosretto ad affrontare altri processi simili nei prossimi mesi.

Nelle ultime settimane capacità e funzioni di Autopilot e Full Self Driving di Tesla sembrano migliorate sensibilmente con il rilascio della versione V12 basata interamente su Intelligenza Artificiale e reti neurali.