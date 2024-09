Galaxy Ring, l’anello che controlla la salute arriva in Italia

Pubblicità

Galaxy Ring approda finalmente anche in Italia: dopo aver fatto il suo debutto al MWC 24, l’anello Samsung che monitora la salute di chi lo indossa arriva anche nel nostro Paese: il prezzo potrebbe non piacere a tutti.

Galaxy Ring stato definito da iFixit come un dispositivo praticamente “usa e getta”, a causa della “impossibilità” di sostituire la batteria. Ad ogni modo, si tratta di un anello smart dedicato alla cura del benessere personale, che anche grazie all’intelligenza artificiale Galaxy AI fornisce un’analisi dello stato di salute, con funzioni come la guida al sonno e il Punteggio Energetico, che aiuta a comprendere come la salute influenzi le attività quotidiane.

L‘anello è in grado di fornire suggerimenti personalizzati basati sui dati raccolti, permettendo di migliorare il proprio benessere. Il dispositivo offre anche il monitoraggio cardiaco con avvisi in tempo reale in caso di anomalie nella frequenza cardiaca. Inoltre, la funzione di rilevamento automatico degli allenamenti monitora camminate e corse senza che l’utente debba in alcun modo intervenire manualmente.

Galaxy Ring offre anche l’analisi del sonno, utilizzando un algoritmo che aiuta a migliorare le abitudini notturne. Fornisce, anche in questo caso un Punteggio del Sonno, oltre a presentare il Rilevamento del russare, nonché il monitoraggio di parametri come la frequenza cardiaca e respiratoria, restituendo una visione completa della qualità del riposo.

Galaxy Ring ha un peso di compreso tra 2,3 e 3,0 grammi, a seconda della misura, è resistente all’acqua (10 ATM) ed è realizzato in titanio di grado 5, garantendo robustezza e durata nel tempo.

E’ disponibile in tre varianti di colore (Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold) e in nove taglie, personalizzabili grazie a un kit di misurazione incluso. La batteria offre fino a sette giorni di autonomia e può essere ricaricata rapidamente con la custodia dedicata.

Non manca, naturalmente, il supporto dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI, per un’assistenza continua e personalizzata 24 ore su 24, con tutti i dati registrati che vengono integrati nell’app Samsung Health.

Disponibilità e prezzi

Galaxy Ring sarà disponibile in Italia a partire dal 25 settembre 2024 in nove misure e tre colori, inizialmente acquistabile sul sito Samsung, presso il Samsung Experience Store di Arese e in negozi selezionati al prezzo consigliato di 449 euro.

Tutte le notizie che parlano di Samsung da questa pagina, invece per le novità sull’universo Android si parte da qui.