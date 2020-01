I prezzi Galaxy S20 appaiono in rete prima della presentazione

I nuovi terminali top di Samsung saranno presentati ufficialmente l’11 febbraio con un evento speciale Samsung Unpacked che si svolgerà a San Francisco: come spesso succede su Internet appaiono i prezzi Galaxy S20, in precedenza attesi come Galaxy S11, con diversi giorni di anticipo rispetto agli annunci del costruttore.

Anche se nelle anticipazioni precedenti era indicato l’arrivo di ben quattro modelli, per il momento emergono in rete i prezzi Galaxy S20 in tre versioni distinte. Si parte con Galaxy S20 con prezzo compreso tra 900-1000 dollari, seguito dal modello Galaxy S20+ con prezzo indicato tra 1.050-1100 dollari, infine con il modello top Galaxy S20 Ultra da 1.300 dollari.

Tutti e tre gli smartphone vengono indicati come terminali 5G, come è lecito aspettarsi dai modelli top di gamma di quest’anno del colosso sud coreano (e non solo), così come è stato più volte anticipato anche per Apple con gli iPhone 12 2020.

Nell’elenco dei terminali Samsung previsti in arrivo non ci sono solamente i prezzi Galaxy S20 ma anche del nuovo pieghevole indicato come Galaxy Z Flip a circa 1.400 dollari. Il leaker seriale Max Weinbach precisa che sono possibili ritocchi verso il basso per i prezzi Galaxy S20, mentre è possibile anche una revisione del prezzo del terminale pieghevole prima del lancio. Per le versioni 4G i prezzi saranno circa 100 dollari inferiori a quelli indicati.

