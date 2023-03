Con Galaxy S23 la fatina dei denti arriva in anticipo

Samsung ha decisamente un po’ di problemi con le funzionalità di Intelligenza Artificiale AI che “curano” e migliorano in automatico le foto e l’aspetto dei soggetti ripresi: dopo le polemiche sulla questione delle foto della Luna con i Galaxy delle ultime generazioni (sugli scatti, quest’ultima viene sostituita in automatico con immagini di riferimento che sarebbe altrimenti impossibile realizzare con uno smartphone), una nuova funzione che susciterà polemiche riguarda la modifica automatica per aggiungere denti ai sorrisi in Galaxy S23 Ultra, anche quanto la dentatura non c’è… come lamentato da un utente che ha visto comparire i denti in una foto del suo bimbo di 7 mesi.

Il problema riguarda la funzione Remastering (“rimasterizza” in italiano) presente nella One UI, utile in vari casi per migliorare la qualità di uno scatto; la funzione in questione dovrebbe permettere di rimuovere la sfocatura dalle immagini e regolarle per perfezionare il rendering ma con la foto scattata dal papà al bambino, AI aggiunge denti che in realtà non ci sono…

This is how gross Remastering is on the @SamsungMobile @Samsung #S23Ultra #SamsungS23Ultra. AI casually adding teeth to a 7 month old baby. NO ONE ASKED FOR THIS! pic.twitter.com/X9WUHWS2Hr — Apricot Lennon 🐱🥙 (@earcity) March 22, 2023

L’utente ha anche inviato un video a The Verge mostrando come l’AI trasforma la lingua del bambino in un bel sorriso. Il telefono ha anche visibilmente modificato gli occhi di una statua scattata da un utente di Reddit.

Samsung spiega che la funzione consente di rimuovre automaticamente ombre e riflessi” e non parla di modifiche ai sorrisi o agli occhi. Non è chiaro quando l’AI decide di intervenire ma fortunatamente tocca all’utente richiamare la funzione di rimasterizzazione dell’immagine, accettando o meno il lavoro di automazione.

Le Intelligenze Artificiali sono eccezionali in vari compiti ma “stupide” per altri; nella generazione delle immagini la qualità non sempre è perfetta e quelle generatori possono essere anche fuorvianti perché non sempre rappresentano accuratamente ciò che dovrebbero rappresentare.

