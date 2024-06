Galaxy S24 Plus a 699 euro, grazie al cashback di 150 euro

Pubblicità

Se siete interessati a entrare nel mondo Samsung, oggi c’è un’occasione imperdibile: il Samsung Galaxy S24 è in offerta a soli 699 euro, grazie al cashback di 150 euro effetto da samsung. Ecco come funziona la promozione.

Il terminale in sé non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di uno degli smartphone più recenti di Samsung, lanciato appena lo scorso gennaio, e già uno dei migliori nella fascia premium.

Il Galaxy S24 vanta funzioni di intelligenza artificiale per migliorare le foto, traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, e la capacità di convertire e sintetizzare le note vocali. Ha un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e luminosità di 2600 nits. Al suo interno, troviamo il processore Exynos 2400 deca-core con 128 GB di memoria e 8 GB di RAM. La struttura è in alluminio, con un peso di 167 grammi, vetro Gorilla Glass Victus 2 e certificazione IP68.

La fotocamera principale è da 50 megapixel con Zoom Ottico 3x, Zoom di Qualità Ottica 2x e Zoom digitale fino a 30x, mentre la fotocamera frontale è da 12 megapixel. Tra le altre funzionalità avanzate troviamo il Dual Tele Zoom System, Nightography per selfie e video, Super HDR per foto, video e galleria, Modifica Generativa e Suggerimenti di Modifica. La batteria da 4900 mAh garantisce fino a 29 ore di riproduzione video e 78 ore di riproduzione audio. La confezione include anche un caricabatterie Samsung da 25W.

Il prezzo di listino di questo telefono è di 929 €, ma su Amazon è disponibile a 849 euro. Acquistandolo entro il 24 giugno e registrando l’acquisto su Samsung Member otterrete 150 € di cash back, così pagandolo 699 euro.