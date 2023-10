Galaxy SmartTag2 è il nuovo tracker di Samsung

Samsung Electronics ha annunciato il nuovo Galaxy SmartTag2, tracker che verrà lanciato a livello mondiale l’11 ottobre. La nuova versione apporta miglioramenti alla linea di tracker precedenti, promettendo funzionalità che consentono di tenere traccia degli oggetti di valore in modo nuovo e più efficiente.

La nuova modalità Smarrito consente agli utenti di inserire le proprie informazioni di contatto tramite un messaggio. In seguito, chiunque trovi un oggetto con Galaxy SmartTag2 attaccato può usare il proprio smartphone per scansionare la medaglietta e vedere il messaggio e le informazioni di contatto del proprietario. Con un Galaxy SmartTag2 attaccato al collare di un animale domestico è ad esempio possibile ricavare il numero di telefono del proprietario in luoghi in cui l’animale potrebbe vagare. Modalità Smarrito funziona con qualsiasi dispositivo mobile dotato di tecnologia NFC e browser web.

Il nuovo tracker ora offre la funzione Naviga, potenziando l’esperienza di ricerca visualizzando frecce che mostrano la direzione e la distanza di Galaxy SmartTag2 rispetto all’utente. Questa modalità è disponibile su qualsiasi smartphone Galaxy con supporto UWB, come ad esempio i Galaxy S23 Ultra.

Anche l’app SmartThings Find è stata aggiornata con il supporto ai nuovi Galaxy SmartTag2, che ora permettono di creare un collegamento diretto all’app sullo smartphone dell’utente, consentendogli di avviare SmartThings Find più rapidamente. L’app offrela visualizzazione a schermo intero della mappa e un’interfaccia di facile uso, migliorando l’esperienza-utente.

Quando si cambia smartphone Galaxy, SmartTag2 si sincronizza automaticamente allo smartphone Galaxy utilizzando l’account Samsung.

Modalità per batteria più duratura

Ora + possibile utilizzare Galaxy SmartTag2 più a lungo grazie a una nuova modalità di risparmio energetico, disponibile insieme alla modalità normale. Per gli utenti che si affidano a SmartTag2 per tenere costantemente traccia degli oggetti, la modalità di risparmio energetico è comoda per preservare la durata della batteria, garantendo al contempo la possibilità di tenere sotto controllo i propri oggetti. Con la modalità di risparmio energetico, la batteria del tracker dura ora fino a 700 giorni, più del doppio rispetto agli SmartTag precedenti. Anche in modalità normale, la durata della batteria è indicata in 500 giorni, con un aumento del 50% rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla possibilità di passare da una modalità all’altra, è possibile rintracciare i propri oggetti, dalle chiavi dell’auto alle biciclette, più a lungo.

Design più compatto

Il produttore riferisce che le dimensioni compatte e il design ad anello del nuovo tracker sono stati creati pensando alla facilità d’uso. L’anello metallico migliora la durata del prodotto e vanta una maggiore resistenza che può supportare accessori come clip e portachiavi. Questi accessori possono anche essere agganciati a borse e bagagli.

La resistenza di Galaxy SmartTag2 è stata inoltre migliorata con una classificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Altre funzioni sono quelle già viste con Galaxy SmartTag e Galaxy SmartTag+; sono sfrutate funzionalità Bluetooth Low Energy (BLE) e UWB e la funzionalità di Ricerca con Realtà Aumentata (Ricerca AR) consente di guidare visivamente l’utente verso il proprio oggetto utilizzando la fotocamera di uno smartphone Samsung Galaxy. Galaxy SmartTag2 ha un raggio Bluetooth di massimo 120 metri e può controllare elettrodomestici smart attraverso l’app SmartThings.

Il prezzo di listino di SmartTag2 è di 39,90€. È disponibile la confezione da quattro pezzi (due in Black e due in White) al prezzo di 129,90€.