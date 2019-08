Galaxy Tab S6 è il primo tablet con lettore impronte nel display

Il nuovo tablet aspirante rivale di iPad Pro è Samsung Galaxy Tab S6 presentato come il primo al mondo dotato di lettore impronte nel display, uno dei primi tablet Android dotato di doppia fotocamera posteriore e di nuovo stilo S Pen per gesture e controlli anche da remoto. La presentazione è avvenuta nelle scorse ore, a pochi giorni dall’atteso arrivo del phablet Galaxy Note 10.

Le specifiche hardware da top di gamma lo rendono ideale sia per le applicazioni del tempo libero più esigenti in termini di potenza e risorse, tanto quanto per lavoro, creatività e produttività. Galaxy Tab S6 mette a disposizione uno schermo Super AMOLED da 10,5 pollici WQXGA da 2.560 x 1.600 pixel, quindi la stessa diagonale di iPad Air e risoluzione leggermente superiore a iPad Pro 11” (2.388 x 1.668 pixel) ma inferiore ai 2.732 x 2.048 pixel di iPad Pro 12,9”.

Pesa 420 grammi ed è spesso 5,7 millimetri: all’interno troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 855 a otto core realizzato con tecnologia a 7 nanometri. Il modello da 128GB mette a disposizione 6GB di memoria RAM, mentre la versione top da 256GB è munita di 8GB di RAM: in entrambi i casi lo spazio di storage è espandibile fino al massimo di 1 terabyte tramite schedina microSD.

La nuova S Pen è dotata di tecnologia per la ricarica wireless, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere fino a 10 ore di funzionamento. Grazie al collegamento Bluetooth LE a basso consumo di energia con il tablet per la prima volta offre anche comandi e controlli da remoto. Denominati S Pen Air Action permettono di controllare a distanza lo scatto di fotografie, registrazione video, selfie e anche di controllare la riproduzione dei contenuti multimediali senza che lo stilo entri in contatto con il tablet.

“Oggi l’ispirazione arriva in un istante, per questo creativi e professionisti hanno bisogno di un dispositivo in grado di tenere il passo con la loro immaginazione insaziabile, integrandosi con stili di vita frenetici e sempre in movimento”, ha dichiarato DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics. “Galaxy Tab S6 consente alle persone di esprimere la propria creatività, offrendo al tempo stesso le migliori caratteristiche per la produttività e le tecnologie avanzate che si aspettano dai tablet Samsung”.

Oltre alla fotocamera frontale da 8 megapixel, Galaxy Tab S6 mette a disposizione per la prima volta su un tablet Samsung anche una doppia fotocamera ultra wide sul retro con campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano. La fotocamera ultra wide è da 5 megapixel mentre quella principale posteriore è da 13 megapixel. Il dispositivo sfrutta l’intelligenza artificiale e il Neural Processing Unit di Qualcomm per applicare effetti alle foto, inoltre è in grado di registrare video 4K a 30 FPS e di riprodurre video fino alla risoluzione massima 8K sempre a 30 FPS.

Samsung ha siglato collaborazioni con i principali motori di gioco, Unity e Unreal Engine, oltre a fornire la funzione Game Booster per assicurare il massimo delle prestazioni con i videogiochi. Alla eccellente qualità di visualizzazione dello schermo Super AMOLED è abbinato un sistema audio di 4 altoparlanti AKG con tecnologia Dolby Atmos. Nel nostro Paese Galaxy Tab S6 arriva a fine agosto nei colori brown e gray con prezzi a partire da circa 800 euro, S Pen inclusa.

Il 7 agosto sempre da Samsung è attesa la presentazione del nuovo phablet Galaxy Note 10.