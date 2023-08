GameSir T4 Pro, pad certificato per iPhone e iPad adatto anche a PC, Nintendo e Android

In un ecosistema videoludico in costante evoluzione anche i dispositivi Apple hanno acquistato particolare importanza, complice l’arrivo di Apple Arcade, oltre ai numerosissimi titoli disponibili su App Store. GameSir T4 Pro è il pad certificato per iPhone e iPad economico MFI, compatibile anche con Android e PC. Si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di un controller di gioco wireless affidabile e versatile che gode di illuminazione e vibrazione integrate. Uno dei punti di forza principali del GameSir T4 Pro è la sua grande compatibilità. Grazie alla staffa per smartphone inclusa, questo controller può ospitare telefoni e tablet Android, oltre a risultare compatibile con Windows. Non solo. E’ Made For iPhone, quindi è compatibile con tutti i dispositivi Apple, oltre a supportare Apple Arcade. Ancora, potrà essere utilizzato con Nintendo Switch.

Il GameSir T4 Pro propone una cover semitrasparente con finitura opaca, che lascia trasparire la retroilluminazione RGB presente sui pulsanti ABXY e sul joystick destro, così da poter essere utilizzato anche al buio.

GameSir T4 Pro offre anche una doppia vibrazione asimmetrica con 5 livelli di intensità, che si traduce in un’immersione più profonda e coinvolgente nei giochi. Inoltre, per i giocatori più esigenti il pad propone pulsanti M1 – M4 personalizzabili. Questi pulsanti possono essere configurati per eseguire combo di gioco con un solo click.

Il controller GameSir T4 Pro offre una gamma di opzioni di connettività che si adattano alle diverse esigenze dei giocatori. E’ possibile sfruttare la connettività 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, oltre ad utilizzare il cavo.

Al suo interno una batteria integrata da 600mAh con interfaccia di ricarica di tipo C, che può essere facilmente caricato, senza necessità di acquistare separatamente batterie.

GameSir T4 Pro è un pad assolutamente economico: su Amazon si acquista a meno di 40 euro direttamente a questo indirizzo.

