Gamma ID Volkswagen, prezzi più bassi e dotazioni aumentate

Il 2024 in Italia si apre con novità per la gamma 100% elettrica Volkswagen ID.: oltre all’arrivo nei Concessionari della berlina ID.7 da 620 km di autonomia, i SUV ID.4 e ID.5 si aggiornano con l’adozione del sistema d’infotainment MIB4 con schermo da 12,9″ e del nuovo motore elettrico APP550, indicato dal produttore come “più potente ed efficiente”.

Anche l’offerta commerciale si evolve, con l’introduzione su tutti i modelli ID. della versione Edition Plus, con dotazioni aggiuntive con 1.000 Euro in più della base corrispondente (per ID.3, ID.4 e ID.5, e 1.300 Euro in meno per ID.7), con un risparmio per il Cliente che – secondo Volkswagen – può raggiungere gli 8.800 Euro (nel caso di ID.4 e ID.5).

Nuova ID.3 Edition Plus

Dopo il lancio commerciale di settembre, l’elettrica Nuova ID.3 è disponibile in versione Edition Plus, sia su base tecnica Pro Performance con batteria da 58 kWh, sia Pro S da 77 kWh. A 1.000 Euro di listino in più, la Nuova ID.3 Edition Plus aggiunge le seguenti dotazioni di serie: cerchi in lega (18 pollici per Pro Performance, 20 pollici per Pro S), vernice metallizzata, Comfort Pack (navigatore satellitare Discover Pro, climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone, sedili anteriori e volante riscaldabili, predisposizione telefono Comfort con ricarica induttiva), Exterior Pack (fari IQ.Light LED Matrix con Dynamic Light Assist e fascia LED anteriore, vetri posteriori oscurati) e Assistance Pack (retrocamera di parcheggio Rear View, apertura/chiusura e avviamento senza chiavi Keyless Open, assistente automatico al parcheggio Park Assist, antifurto, sistema di protezione proattivo degli occupanti). Secondo il produttore le dotazioni aggiuntive comportano un risparmio per il Cliente di 5.550 Euro nel caso della Pro Performance, 5.230 Euro in quello della Pro S.

La Nuova ID.3 Pro Performance Edition Plus rientra nei limiti di applicabilità degli Ecoincentivi statali ed è è proposta da 469 Euro al mese con Noleggio ID.eal (24 canoni, anticipo 1.933 Euro, 20.000 km inclusi, copertura Kasko, furto, incendio e cristalli, RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria), con possibilità di scegliere un’altra Volkswagen già dopo sei mesi, o da 239 Euro al mese con Progetto Valore Volkswagen (23 rate, anticipo 4.500 Euro, 20.000 km inclusi; TAN 3,99% TAEG 4,98%).

Volkswagen ID.4 e ID.5 Edition Plus

Con il 2024, Volkswagen realizza un upgrade dell’hardware e del software della ID.4 e della ID.5. Chi ordinerà questi modelli avrà una nuova generazione di software, infotainment MIB4 e comandi perfezionati. I cursori touch per la regolazione della climatizzazione e del volume alla base del nuovo schermo da 12,9 pollici sono ora illuminati, mentre il display head-up con realtà aumentata è stato perfezionato. A bordo delle versioni di ID.4 Pro, Pro 4MOTION e GTX, nonché dei modelli ID.5, la trazione promette “dinamica di marcia” e “un piacere di guida superiore”. Nei modelli Pro, il motore sviluppa una potenza di 210 kW (286 CV), stessa potenza massima per la ID.4 Pro 4MOTION a trazione integrale, mentre le versioni GTX erogano 250 kW (340 CV) complessivi.

L’aumento di potenza e coppia è significativo, come dimostrano ad esempio le versioni da 210 kW: rispetto ai modelli precedenti, la potenza viene incrementata di 60 kW, mentre la coppia massima raggiunge ora i 545 Nm, un aumento del 75% pari a 235 Nm. Il consumo energetico si è ridotto grazie alla nuova trazione elettrica, il SUV ID.4 raggiunge i 553 km di autonomia WLTP nel ciclo combinato. Con una carica della batteria, l’autonomia WLTP del SUV coupé ID.5 raggiunge ora invece i 566 km.

I modelli ID.4 e ID.5 a trazione posteriore si ricaricano alla potenza di 135 kW. Tutti i modelli a trazione integrale presentano una potenza di ricarica DC che vanta un aumento da 135 a 175 kW. Secondo il produttore, in circa 10 minuti queste versioni accumulano l’energia necessaria per altri 178 km.

Volkswagen ha perfezionato la plancia della ID.4 e della ID.5. due gamme sono state dotate di un nuovo sistema infotainment MIB4 con display di dimensioni maggiori e una struttura dei menu lineare, nonché di versioni perfezionate del Digital Cockit (strumentazione digitale) di serie e dell’opzionale display head-up con realtà aumentata.

I cursori touch per la regolazione della climatizzazione e del volume sono ora illuminati. Inoltre, in analogia alla ID.7, Volkswagen ha eliminato la leva selettrice del cambio automatico dalla zona del Digital Cockpit, sostituendola con una leva di comando sullo sterzo e guadagnando spazio per il display dell’infotainment. I comandi della ID.4 e della ID.5 sono stati perfezionati anche grazie al nuovo assistente vocale IDA, che reagisce ai comandi vocali basati sul linguaggio naturale.

L’unità di comando centrale delle nuove ID.4 e ID.5 è costituita dal display touch in formato 16:9. A fronte del precedente display da 10 pollici di serie e 12,0 pollici in opzione, ID.4 e ID.5 dispongono ora di un display con 12,9 pollici di diagonale. L’iterfaccia grafica e i menu sono stati riprogettati; il display è stato suddiviso in due barre touch sempre visibili in alto e in basso con la schermata Home centrale in mezzo.

Anche ID.4 e ID.5 così rinnovate hanno visto l’introduzione della rispettiva versione Edition Plus. A 2.000 Euro in più, la ID.4 Pure Edition Plus promette un risparmio al Cliente rispetto al costo dei singoli accessori di 5.800 Euro.

Ancora più conveniente è la Edition Plus di ID.4 Pro, ID.4 Pro 4MOTION e ID.5 Pro. In questo caso, per 1.000 Euro di listino in più, il controvalore degli accessori aggiuntivi garantisce – secondo il produttore – un risparmio di 8.800 Euro.

Volkswagen ID.7 Edition Plus

Anche la berlina 100% elettrica ID.7 è disponibile in versione Edition Plus. Secondo il produttore in questo caso l’edizione speciale comporta un risparmio sul prezzo di listino di 1.300 Euro rispetto alla base tecnica Pro, che si traduce in un risparmio di 7.650 Euro. Il prezzo di listino della Volkswagen ID.7 Pro Edition Plus è di 63.550 Euro.

