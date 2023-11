Valve regala Half-Life, è gratis per Mac fino alle 19

In occasione del 25º anniversario dal rilascio del videogioco per PC (su Mac è arrivato nel 2013), Valve Software regala Half-Life per un periodo limitato, anche se effettivamente potrebbe essere necessario utilizzare hardware più vecchio per giocarci su macOS.

Il famoso gioco per PC Half-Life è stato rilasciato il 19 novembre 1998. Si tratta del rivoluzionario sparatutto in prima persona, che ha introdotto molte nuove tecnologie e concetti nell’industria dei videogiochi, consentendo a Valve di diventare una forza di primo piano e di creare il negozio digitale Steam.

Ora, a distanza di 25 anni, Valve sta rendendo Half-Life gratuito per gli utenti di Steam. Lo sconto del 100% sarà valido fino alle 19:00 del 20 novembre, e chi aggiunge il titolo alla propria libreria Steam potrà tenerlo per sempre.

Sebbene sia gratuito, i potenziali giocatori potrebbero avere difficoltà a giocarci su Mac, poiché Valve avverte che non è “compatibile con macOS 10.15 Catalina o versioni successive” a causa della fine del supporto alle applicazioni a 32 bit.

Non mancano, però, le soluzioni alternative al giocare su un Mac con macOS Mojave o versioni precedenti: potreste installare Mojave su un volume APFS separato e avviarlo, o utilizzare Boot Camp per avviare la versione Windows del gioco. Da notare, infatti, che il titolo è disponibile anche su Windows e Linux.

I requisiti minimi per Half-Life su Mac richiedono OS X Snow Leopard 10.6.3, 1 GB di memoria e 4 GB di spazio su disco rigido. La grafica richiede una Nvidia GeForce 8 o superiore, ATI X1600 o superiore, o Intel HD 3000 o superiore.

Secondo il negozio di Steam, il gioco è valutato come “Straordinariamente positivo” dopo oltre 100.000 recensioni da parte dei giocatori. Per scaricare il gioco basta cliccare direttamente a questo indirizzo.

Anni fa J.J. Abrams lavorava per trasformare Half-Life e Portal in film, ma del progetto non si è più saputo nulla da tempo. Negli sorsi giorni è arrivata la nuova versione del PC console portatile Steam Deck con schermo OLED.