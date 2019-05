Garmin pensa alle donne: Garmin Connect ora traccia ciclo e periodo fertile

Garmin ha aggiunto a Garmin Connect la funzione dedicata al controllo della salute delle donne attraverso il tracciamento ciclo mensile e la possibilità di regolare di conseguenza le attività. Sulle orme di Fitbit, Garmin ha aggiunto questa funzione alla sua app Garmin Connect per consentire alle donne di monitorare il ciclo mestruale, in ogni età, compresa la menopausa, e con un’attenzione a chi ha periodi irregolari o chi non ha un ciclo.

Il team che ha sviluppato la funzionalità di monitoraggio della salute femminile è composto da donne. L’app Garmin Connect ora può essere utilizzata per registrare il proprio ciclo e includere note ogni mese, tenendo una traccia quotidiana di vari sintomi ogni giorno, compresi i cambiamenti fisici ed emotivi. Una funzione interessante e utile soprattutto per chi desidera far crescere la propria famiglia, perché, se utilizzata con costanza, permette di avere una previsione mensile dei giorni di fertilità.

Oltre alla funzione di monitoraggio del ciclo mestruale, Garmin ha incluso la possibilità di consultare informazioni e consigli sulle abitudini alimentari e quelle legate all’attività fisica nei diversi momenti del mese, come suggerimenti sui tipi di alimenti da consumare per ridurre i crampi o su come i muscoli reagiscono nei giorni fertili. Oltre a questo le utenti possono vedere le previsioni dei sintomi a breve e lungo termine e ricevere dei consigli su cambiamenti nella dieta e negli esercizi fisici per ridurre il dolore o la sensazione di gonfiore che possono comparire in alcuni periodi del mese.

“Il monitoraggio del ciclo mestruale è stato sviluppato per le donne dalla donne Garmin – dagli ingegneri, ai project manager, al team del marketing – in modo da poter rispondere in modo autentico ai desideri e ai bisogni reali di una donna”, ha dichiarato Susan Lyman, vice presidente global consumer marketing di Garmin.

Garmin Connect si sincronizza con tutti i tracker di fitness Garmin: è possibile ricevere notifiche e utilizzare la funzione dedicata alle donne di Garmin con Vivomove HR, Vivosport, Vivoactive. Tutte le novità sui prodotti Garmin si possono trovare nella sezione dedicata a Garmin di Macitynet.