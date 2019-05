Xiaomi Mi Mix 3 5G in Europa, al via le vendite in Svizzera

Dal lancio di Mi MIX 3 5G avvenuto al MWC ad inizio anno Xiaomi ha lavorato con i principali partner in tutto il mondo con l’unico obiettivo di accelerare la disponibilità di massa anche in Europa. Dal 2 maggio prossimo Mi MIX 3 5G sarà disponibile in Europa, precisamente in Svizzera.

Mi MIX 3 5G è il primo smartphone della società compatibile con le reti 5G. Integra il modem Qualcomm Snapdragon X50 5G, grazie al quale il terminale può collegarsi ai segnali sub-6 GHz capaci di velocità di classe gigabit. Alimentato dal sistema di raffreddamento ibrido di nuova concezione Qualcomm Snapdragon 855 SoC, Mi MIX 3 5G è in grado di sostenere prestazioni di picco prolungate.

Al di là del supporto al 5G, Mi Mix 3 rimane lo stesso terminale già presentato qualche mese fa e da noi recensito a questo indirizzo. Si tratta di un terminale con display AMOLED da 6.4’’ con copertura del 93,4% e risoluzione Full HD+, mentre le fotocamere anteriori a scomparsa sono due, da 24+2 MP su sensore Sony IMX576 per pixel grandi 1.8μm, mentre sul retro c’è una doppia fotocamera da 12+12MP con dimensioni 1.4μm pixel e apertura di diaframma f/1.8 per la camera grandangolare, il teleobiettivo ha invece un’apertura f/2.4 e dimensioni pari a 1.0μm pixel.

Con l’arrivo dell’era 5G, Xiaomi si dice pronta a estendere il proprio sforzo a fianco dei numerosi partner e vettori per portare tale supporto in tutto il mondo, con l’obiettivo di portare innovazione e tecnologia a tutta l’utenza.

Xiaomi Mi Mix 3 è disponibile anche su Amazon direttamente a questo indirizzo, partire da 398 euro.