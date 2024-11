GeekMall, tecnologia in sconto fino al 70% per il Black Friday 2024

Pubblicità Su GeekMall è già partito il Black Friday 2024: fino al 30 Novembre avete la possibilità di acquistare diversi prodotti a marchio FOSSiBOT, KuKirin, Narwal, KTC e non solo all’insegna del risparmio. Tenete a mente che potete attivare degli sconti ulteriori inserendo i seguenti codici speciali nel carrello che taglieranno ulteriormente il prezzo totale dell’ordine: 5 € di sconto col codice GKMBF5 indipendentemente dalla spesa

indipendentemente dalla spesa 12 € di sconto col codice 100GKMBF12 spendendo almeno 100 €

spendendo almeno 100 € 20 € di sconto col codice 300GKMBF20 spendendo almeno 300 €

spendendo almeno 300 € 30 € di sconto col codice 500GKMBF30 spendendo almeno 500 €

spendendo almeno 500 € 40 € di sconto col codice 700GKMBF40 spendendo almeno 700 € Potete accedere alla pagina promozionale cliccando qui. Di seguito invece vi segnaliamo alcuni dei prodotti più interessanti in sconto su GeekMall per il Black Friday 2024. FOSSiBOT F3600 Pro È una centrale elettrica portatile ad alte prestazioni con una capacità di 3840Wh e potenza in uscita di 3600W, ideale per alimentare una vasta gamma di dispositivi, inclusi elettrodomestici pesanti e dispositivi medici. La sua capacità può essere espansa fino a 11520Wh aggiungendo pacchi batteria, rendendola adatta per situazioni di emergenza o attività prolungate all’aperto. Dispone di 13 porte di uscita e 5 velocità di ricarica, e offre una batteria LiFePO4 con oltre 6500 cicli di ricarica. La ricarica è rapida, passando dal 0% al 100% in 1,5 ore, mentre l’UPS integrato da 2500W assicura un passaggio automatico in caso di blackout in meno di 10 ms. Il controllo tramite app consente di monitorare il dispositivo a distanza, mentre il design con ruote e maniglia retrattile ne facilita il trasporto. Costa 1.699 € ma col codice FSBF3600pro si compra per 1.499 €. Proscenic P13 È un aspirapolvere senza fili potente e versatile, con un motore brushless che offre una potenza di aspirazione di 35Kpa. È dotato di una lampada frontale verde per individuare le particelle di polvere più piccole e di un sistema di filtraggio a 5 stadi che cattura il 99,99% di polvere, restituendo aria purificata. Il pannello touch screen a LED permette di monitorare facilmente lo stato dell’aspirapolvere. Con una batteria rimovibile da 2500 mAh, offre fino a 45 minuti di autonomia e tre modalità di aspirazione. È un aspirapolvere 6 in 1 grazie alle tre spazzole in dotazione per pavimenti, fessure e spolvero. La pattumiera da 1,2L riduce la necessità di svuotamenti frequenti. Inoltre, è piuttosto silenzioso (78 dB). Costa 139 € ma col codice GPSNKP13 si compra per 119 €. FOSSiBOT F2400 Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048Wh e una potenza di uscita di 2400W, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi. Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout. Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti. È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria. Costa 799 € ma col codice vtkRKKvL si compra per 749 €. ETOE E3 Pro Questo videoproiettore con risoluzione nativa 1080P e luminosità di 600 ANSI offre immagini nitide e dettagliate. Integrato con Android TV, consente l’accesso a servizi di streaming come Netflix, YouTube e Disney+, e supporta il controllo vocale tramite Google Assistant. Ha anche la decodifica 4K, tecnologia HDR, e compatibilità con Chromecast per la trasmissione wireless dei contenuti. Include messa a fuoco automatica, correzione trapezoidale e zoom digitale. Gli altoparlanti da 10 W con Dolby Atmos promettono un audio coinvolgente. Con una durata di oltre 30.000 ore e una protezione contro polvere e usura, offre anche ampie opzioni di connettività (USB, HDMI, AV). Adatto per intrattenimento, presentazioni e giochi. Costa 179 € ma col codice FYF1GGMJ si compra per 159 €. iScooter iX6 È un monopattino elettrico progettato per terreni difficili, con pneumatici fuoristrada da 11 pollici. Ottimo per escursioni e spostamenti lunghi su percorsi montuosi o collinari. Ha una batteria da 48V 17,5Ah che offre un’autonomia fino a 45 km ed è equipaggiato con un motore da 1000 W, capace di raggiungere i 45 km/h e affrontare pendenze fino al 35%. Il sistema di sospensioni anteriori e posteriori e la struttura in lega di alluminio offrono una guida fluida e sicura anche su terreni accidentati. La batteria include un sistema di protezione contro sovraccarichi e scaricamenti eccessivi. Costa 589 € ma col codice LMDT8Z4C si compra per 559 €. Proscenic F20A Questo aspirapolvere lavapavimenti 3-in-1 senza fili unisce aspirazione, lavaggio e mopping in un unico dispositivo, offrendo quindi una pulizia completa. Grazie all’autopropulsione si muove facilmente riducendo lo sforzo fisico. Usa una batteria removibile da 6×2.500 mAh che offre un’autonomia fino a 35 minuti e permette di pulire fino a 120 m² con una sola carica. I doppi serbatoi da 1 litro per acqua pulita e sporca consentono una pulizia continua e igienica, mentre la rotazione della spazzola a 380 giri al minuto assicura una pulizia profonda. La funzione di autopulizia e il sistema di asciugatura ad aria per la spazzola a rullo mantengono il dispositivo igienico. Inoltre, la spazzola a bordo stretto è ottima per pulire battiscopa e angoli difficili. Costa 189 € ma col codice VQPY5WEB si compra per 179 €. Halo Knight H02 Una bicicletta elettrica con motore brushless da 750W, raggiunge una velocità massima di 50 km/h e può affrontare pendenze fino a 40°. La batteria da 48V 16Ah offre un’autonomia fino a 60 km in modalità a pedalata assistita e 50 km in modalità completamente elettrica, ed è facilmente rimovibile per ricaricarla comodamente a casa o in ufficio. Monta pneumatici da 29” con battistrada da 2,1 pollici, freni a disco meccanici, cambio Shimano a 21 velocità e un telaio in lega di alluminio. È inoltre dotata di parafanghi e un portapacchi posteriore. Costa 839 € ma col codice SEhmRGy2 si compra per 789 €. Eleglide C1 ST Questa invece è una bicicletta elettrica da trekking adatta quindi a terreni misti, urbani e fuoristrada. Dotata di un motore Mid-Drive da 250W con una coppia di 70 Nm, offre una pedalata fluida e un supporto potente su salite e terreni difficili. La batteria da 522Wh promette un’autonomia fino a 150 km, ideale per lunghe escursioni. La sospensione idraulica e i freni a disco idraulici assicurano una guida sicura e confortevole. Il design Step-Thru facilita l’ingresso e l’uscita, rendendola adatta anche a chi ha difficoltà motorie o indossa abiti ingombranti. L’attacco manubrio regolabile e le luci StVZO completano l’alto livello di comfort e sicurezza. Costa 1.249 € ma col codice C1ELEGLIDE si compra per 1.219 €. La promozione Per accedere a tutte le offerte della campagna promozionale in corso non dovete far altro che cliccare qui. Tenete presente che le offerte scadono il 30 Novembre. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

