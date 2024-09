Con Geekom i mini PC tornano alla carica a IFA 2024

Pubblicità

Da qualche anno la taiwanese Geekom sta rilanciando il mondo dei mini PC, offrendo macchine che vantano un buon rapporto qualità – prezzo, progettate per chi è alla ricerca di un PC che non occupi spazio, versatile e senza troppi compromessi (qui la nostra recensione del Mini IT 11)

Nell’ambito di IFA 2024 di Berlino (la grande esposizione internazionale tecnologica che si svolge annualmente in Germania), l’azienda taiwanese mostra l’ultima gamma dei suoi mini PC, inclusi modelli con avanzate funzionalità hardware.

I mini PC con processori Intel Core Ultra includono GEEKOM IT1 Ultra, IT1 Mega, GT1 Ultra, GT1 Mega, XT1 Ultra e XT1 Mega. Ognuno di questi modelli è disponibile con processori Core U7-155H oppure Core U9-185H.

I modelli Mega offrono doppia connessione Ethernet, utile per avanzate funzionalità di networking, per offrire, ad esempio, soft router, gestione macchine virtuali, firewall hardware e home server. Le porte Dual Ethernet permettono anche di separare connessioni di rete interne ed esterne, offrendo una separazione logica e fisica del traffico della rete interna considerata sicura ed affidabile (trusted), ed una rete esterna considerata non sicura (untrusted), con ovvie migliorie contro potenziali attacchi.

I modelli basati su chip di AMD in mostra includono AE8 MAX, A8 MAX e AX8 MAX; ognuno di questi offre CPU AMD HawkPoint Ryzen 8040 (si può scegliere anche la variante con Ryzen 9 8945HS), RAM dual-channel DDR5 e doppia connessione Ethernet da 2.5Gbps.

Il produttore taiwanese mostra anche un mini PC da gaming denominato APro8 MAX; quest’ultimo vanta un processore Ryzen 7 8845HS e grafica discreta AMD RX 7600M XT, ed è indicato come adatto per sfruttare giochi che sfruttano in modo intensivo la grafica con impostazioni di alta qualità. I mini PC Geekom sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

