Recensione Mini IT 11 di Geekom, il mini PC potente e bello da vedere

I mini PC non sono più da tempo prodotti destinati a una utenza con esigenze basiche ma tra i vari modelli disponibili, sul mercato troviamo prodotti di ottimo livello, design elegante con ampio storage, con funzionalità complete in poco spazio e il vantaggio di consumi ridotti rispetto ai tipici PC desktop tower di grandezza standard.

Tra i mini PC che abbiamo avuto modo di provare recentemente c’è il Mini IT11 di Geekom, una macchina di piccole dimensioni ma abbastanza potente e caratteristiche di tutto rispetto. La variante che abbiamo avuto modo di provare vanta CPU Intel Core i7 di 11a generazione, grafica Intel Iris Xe, 2 porte USB 4, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6 e altre peculiarità che esamineremo di seguito, cominciando dall’inizio….

Contenuto della confezione

All’interno della confezione troviamo: il mini PC vero e proprio: uno scatolotto di 117 x 112 x 45.6 mm e del peso di 564,9 grammi. Il telaio è in metallo e di buona qualità. Nella parte frontale troviamo una porta USB 4 (attacco USB-C), una porta USB 3.2, ingresso/uscita audio e pulsante di accensione; sul lato destro l’attacco per slot di sicurezza tipo Kensington (per ancorare il sistema a una scrivania); sulla parte posteriore abbiamo l’attacco per l’alimentatore (19V, 3,42A), una uscita Mini Display Port, 1 porta RJ45 Gigabit Ethernet, 2 porte USB 3.2. 1 USB 4 (attacco USB-C), 1 porta HDMI 2.0; sull’ultimo lato un lettore di schede SD. Nello scatolotto nel quale arriva il computer, oltre al mini PC troviamo: manuale d’uso, staffa per montaggio VESA, un cavo HDMI e l’alimentatore.

Sulla scrivania o sul retro di un monitor

La macchina può essere collegata semplicemente collocandola sopra una scrivania, oppure montandola sul retro di un monitor con attacco VESA sfruttando il supporto incluso, occupando pochissimo spazio e creando un ambiente privo di ingombri: basta avvitare la staffa sul monitor (le viti necessarie sono incluse nella confezione del PC), e agganciare il mini-PC e agganciare alla staffa collocata sul monitor: un sistema semplice e comodo che consente di recuperare ulteriore spazio sulla scrivania.

Premendo il pulsante di accensione si illumina un LED azzurro sul frontale e si nota immediatamente l’estrema silenziosità. Dopo avere completato il primo setup di Windows 11, la macchina appare sin da subito reattiva, merito della CPU i7-11390H di 11a generazione della variante che abbiamo avuto modo di provare noi (destinata, secondo Intel, a notebook prestanti grazie alle alte frequenze operative e spessore contenuto (fino a 16 mm).

Anche l’unità SSD di serie (PCIe) evidenzia velocità di lettura/scrittura elevate: 2496 MB/sec in scrittura e 2025 MB/sec in lettura: in termini pratici bastano meno di 5 secondi per avviare Photoshop e aprire un file da cica 1,8 GB.

Accedere all’interno

Svitando le viti che si trovano nella parte inferiore, è possibile accedere all’interno e da qui alla memoria RAM e all’unità SSD. La configurazione da noi provata integra 16GB di memoria RAM e unità SSD da 512GB ma i due slot consentono di arrivare a 64GB di RAM (DDR4 dual channel) e anche di sostituire l’SSD di serie con un’unità SSD M.2 2280 fino a 2 TB e un’unità SATA da 2,5 pollici da 2 TB.

Supporto multi-monitor e altre connessioni

La tecnologia Bluetooth v5.2 (chipset Intel) semplifica la condivisione dei file; il WiFI 6 garantisce trasferimenti wireless più veloci, minore latenza, minore consumo energetico e maggiore sicurezza. Sfruttando l’uscita mini DP e l’HDMI è possibile collegare più monitor 8K UHD.

Silenziosità, affidabilità

In tutti i nostri test la macchina è sempre rimasta estremamente silenziosa. Il raffreddamento sembra efficiente, producendo meno di 45 decibel di rumore a pieno carico. Il produttore afferma che è stata testata per funzionare in modo continuo, costante e affidabile per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana a temperatura ambiente e che la ventola integrata è in grado di mantenere il sistema raffreddato in maniera stabile.

Si evidenziano ancora il superamento di test specifici di rumorosità, vibrazione, caduta e shock termici: il produttore afferma che la macchina è in grado di resistere a condizioni estreme per lunghi periodi di tempo, da temperature rigide di 0° C (32 ℉) ad ambienti caldi e umidi che superano i 45° C (113 ℉).

Conclusioni

È una macchina perfetta per vari utilizzi in ambito lavorativo, intrattenimento e anche giochi non eccessivamente complessi (che richiedono schede video dedicate). Abbiamo provato a stressarla in tutti i modi e si è dimostrata validissima, sempre veloce e nel complesso un ottimo acquisto. C’è tutto quello che l’utente può desiderare in un mini PC (connessioni, WiFI), non riscalda e non fa rumore e si p operativi in pochi minuti dopo l’apertura della confezione: basta solo aggiungere tastiera, mouse e un monitor per avere un PC non solo bello da vedere ma anche sufficientemente potente per gli utilizzi più disparati.

Pro

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Facile da aprire ed espandere (RAM, SSD)

Montaggio VESA

Completo di tutti gli ingressi e uscite possibili e immaginabili

Silenzioso

Componentistica di qualità

Contro

L’alimentatore esterno

Speaker assente

Prezzo al pubblico

Nel momento un cui scriviamo la variante provata da noi è venduta su Amazon 549,00 euro (circa 50 euro in meno rispetto al normale prezzo di listino). Sul sito del produttore sono disponibili varianti da 399€ a 649€ (cambiando sostanzialmente il processore da i5-1155g7 a i7-11390H e variando il quantitativo di memoria RAM).