Tutte le nuove Power Station e i Pannelli Solari di Jackery ad IFA 2023

Jackery, azienda nata in California e specializzata in “energia portatile” e soluzioni emnergetiche all’aperto di tipo “green” e forte della vendita di 3 milioni di prodotti venduti, partecipa all’IFA di Berlino 2023 mostrando suoi prodotti top di gamma e suoi progressi nel settore delle soluzioni di alimentazione portatili con modelli che vanno dai 300 a 2000 Wh.

Jackery Solar Generator 2000 Plus (2899 euro il prezzo di listino di partenza) è un generatore solare portatile con capacità espandibile di 2kWh – 12kWh che vanta celle al litio ferro fosfato e di moduli portatili SolarSaga con batterie LiFePO4 (celle al litio ferro fosfato) ad alta efficienza (25%), presentato come ideale sia in caso di interruzione di corrente in casa, sia per chi ha esigenza di disporre di energia elettrica in vacanza. Per espandersi fino a 12kWh, basta aggiungere un modulo batteria e dei pannelli solari (sono leggeri e possono esssere ripiegati per il trasporto).

Il generatore può essere facilmente trasportato (le misure sono 47,3 cm x 35,94 cm x 37,36 cm, il peso è di 27k9kg); il produttore promette un ciclo di vita di 10 anni e riferisce che il livello della batteria rimane al 70% anche dopo 4000 ricariche.

2000 Plus è in grado di erogare 3000W, arrivando a 6000W combinando due dispositivi insieme. I pannelli integrati sfruttano la tecnologia delle celle solari Interdigitated Back Contact (IBC) vantando una maggiore efficienza causa della ridotta ombreggiatura sulla parte anteriore della cella, e coppie di buchi di elettroni generati dalla luce assorbita che possono ancora raccolte sul lato posteriore della cella. Il produttore parla di migliorie fino al 25% nell’efficienza di conversione, con migliorie nei tempi di ricarica (2 ore).

I moduli solari SolarSaga 200W sono impermeabili (IP67). Sul generatore non mancano protezione da sovracorrente, cortocircuiti, scarica profonda, sovraccarico, protezioni da sovratensione e surriscaldamento e altre funzionalità di sicurezza. È presentato come un dispositivo in grado di funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La garanzia è di cinque anni.

La stessa azienda propone anche il Solar Generator 1000 Plus (1699 euro il prezzo di listino), indicato come una power station portatile in grado di offrire 1,8 ore per la carica completa con 4 pannelli solari SolarSaga 200W. È presente una maniglia pieghevole e vanta una durata di 1000 cicli. Da evidenziare due porte USB-C PD da 100 W.

