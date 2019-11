Apple dona un dollaro per ogni acquisto per la Giornata mondiale contro l’AIDS

La giornata mondiale contro l’AIDS cade il primo dicembre ma già fin da oggi Apple annuncia che dona un dollaro per ogni acquisto effettuato tramite Apple Pay: la somma raccolta sarà devoluta all’organizzazione (RED) per sostenere e finanziare la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria.

L’operazione filantropica della multinazionale di Cupertino interessa tutti i paesi in cui Apple è presente e opera. Le transazioni Apple Pay che contribuiranno per un dollaro donato da Apple alla causa di (RED) devono avvenire per acquisti effettuati su Apple.com ma anche tramite l’app Apple Store, infine anche in tutti i negozi fisici Apple Store nel mondo. La raccolta fondi di Cupertino è già attiva nel momento in cui scriviamo e proseguirà fino al 2 dicembre incluso.

Fin dalla creazione Apple è uno dei contribuenti più importanti del Fondo globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria. Oltre alle iniziative singole come quella attualmente in corso, la multinazionale sostiene sempre la causa con i suoi prodotti di colorazione rossa, indicati con il nome Product(RED), tra cui un modello di iPhone 11, iPhone XR, vari modelli di custodie per tutti i principali modelli di iPhone, un cinturino dedicato per Apple Watch, cover per iPad, un modello di iPod touch e anche alcuni dispositivi audio a marchio Beats.

Apple contribuisce alla causa (RED) da 12 anni e ad oggi è il maggior contribuente in assoluto avendo stanziato oltre 200 milioni di dollari, traguardo toccato alla fine del 2018. L’iniziativa ora in corso per la Giornata mondiale contro l’AIDS è segnalata da MacRumos. La società di Cupertino dichiara che il 100% di tutte le somme raccolte per (RED) vengono impiegate per sostenere programmi e trattamenti contro HIV e AIDS, inclusi servizi di consulenza medica, test HIV e farmaci in grado di bloccare la trasmissione del virus da madre a figlio durante la gravidanza.

naturalmente è sempre possibile effettuare una donazione a (RED) a partire da questa pagina del sito web Apple. Sulle pagine di macitynet tutti gli articoli che trattano dei prodotti Apple e Beats (product)RED e delle iniziative di Cupertino sono disponibili a partire da questa pagina.