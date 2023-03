Giornata Nazionale del Ricondizionato, su TrenDevice extra valutazione fino a 100€ sulla vendita di iPhone, iPad e Mac

TrenDevice promuove anche quest’anno la Giornata Nazionale del Ricondizionato che si celebra il 5 Marzo, giunta alla quarta edizione. Continua l’impegno di TrenDevice per la salvaguardia dell’ambiente e la lotta contro lo spreco di risorse di materie prime; dal 2 all’8 Marzo vendendo o permutando un device usato funzionante sul sito TrenDevice o presso i TrenDevice Store, presenti nelle città di Milano, Roma, Bologna e Avellino, ottenete:

extravalutazione +100€ con il codice GREEN100 valido su tutti i Mac

extravalutazione +50€ con il codice GREEN50 valido su iPhone, iPad, Samsung, AirPods, Apple Watch, Apple TV e PS4.

Si precisa che le extravalutazioni sono valide sui dispositivi funzionanti. Per ogni vendita effettuata, inoltre, ricevete un codice per riscattare un albero da piantare a vostro nome, in collaborazione con ZeroCO2. Riceverai un albero in adozione e potrete seguirne la crescita grazie a Chloe, un sistema di controllo e trasparenza, che permette di ricevere aggiornamenti via email. Potrete riscattare la vostra pianta una volta conclusa la vendita.

In cerca di un nuovo Ricondizionato? Per chi desidera invece acquistare un Ricondizionato, la spedizione è offerta gratuitamente fino all’8 marzo. Ogni Ricondizionato è testato per funzionare esattamente come nuovo: acquistate in tutta tranquillità perché su TrenDevice avete la garanzia di 12 mesi, reso gratuito in 30 giorni e un risparmio fino al 40% rispetto al nuovo!

Con TrenDevice contribuite a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di nuovi dispositivi e con ZeroCO2 partecipate attivamente alla riforestazione del Pianeta. Per approfondimenti sull’iniziativa, visitate il sito www.giornatadelricondizionato.it

Volete incassare di più dalla vendita del vostro usato? Anziché scegliere di ricevere il pagamento tramite bonifico bancario, potete ottenere una quotazione più alta scegliendo i TrenDevice Money: il credito virtuale che potete spendere su TrenDevice ed anche presso i TrenDevice Store. 1 TrenDevice Money equivale ad 1 euro.

Scoprite subito la valutazione del vostro usato Hi-Tech: quotazione online in tempo reale, ritiro gratuito a domicilio con nostro corriere assicurato e pagamento con bonifico in soli 7 giorni. Dal 2 all’8 Marzo:

Si precisa che le extravalutazioni sono valide sui dispositivi funzionanti. Ricordate che potete vendere e permutare anche presso gli Store TrenDevice a Milano, Roma, Bologna e Avellino.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 100.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.