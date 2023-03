Realme GT3 con ricarica fulmine a 240W impressiona MWC23

Dopo averlo anticipato nella versione europea, al Mobile World Congress realme annuncia il lancio globale di realme GT3, lo smartphone Android con la ricarica a 240W, la più potente al mondo. Questo vuol dire che basteranno solamente 80 secondi per caricare realme GT3 del 20%, mentre con 9 minuti e 30 secondi di ricarica si arriverà addirittura al 100% della batteria da 4600 mAh.

Il risultato si raggiunge anche grazie al cavo personalizzato da 12A e dalla doppia tecnologia di ricarica GaN, che include un chipset GaN end-to-end sia nel telefono che nell’adattatore. Ovviamente, realme GT3 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido VC da 6580 mm2 che copre il 61,5% della batteria e garantisce un’efficiente dissipazione del calore.

Tra le altre caratteristiche, ispirandosi ai telefoni da gaming, GT3 presenta sul retro Pulse Interface Design, che mostra diversi effetti luminosi a seconda dello stato del telefono. Ad esempio, quando il telefono è carico al 20%, il LED sul retro mostrerà un effetto di luce di colore rosso.

Quando è carico dal 21% al 100% si illumina di colore viola, invece quando è completamente carico, la luce viola rimane sempre accesa. Inoltre, quando ci sono chiamate in arrivo, la luce lampeggia rapidamente. Quando si ricevono delle notifiche, il sistema di illuminazione si tinge di bianco. Infine, anche per il conto alla rovescia di 10 secondi prima di scattare le foto cambia colore, utilizzando un fascio di colori blu, bianco e arancione come conto alla rovescia.

Il terminale funziona con processore Snapdragon 8 Gen 1, mentre il display è da 6,74 pollici. Si tratta di un pannello AMOLED a 10 bit con frequenza fino a 144Hz e risoluzione 1.240 x 2.772 pixel con formato 20:9.

Il sistema operativo è Android 13 con Realme UI 4.0. La configurazione della fotocamera è invece affidata a un modulo modulo principale da 50 MP (1/1.56″, 1,0 μm, OIS), affiancato da uno da 8 MP ultra wide (112°) e un da un sensore macro 2 MP, oltre a una fotocamera selfie da 16 MP.

Il terminale realme GT3 sarà disponibile nelle varianti da 8+128GB, 12+256GB, 16+256GB, 16+512GB e 16+1TB con un prezzo consigliato che partirà da 649 dollari, circa 610 euro.

Ricoridiamo che a fine febbraio il costruttore ha svelato la sua versione di Dynamic Island. Tutte le notizie dal Mobile World Congress 2023 sono nella sezione dedicata di macitynet.