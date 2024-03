Giornata Nazionale del Ricondizionato: su TrenDevice extravalutazioni fino a +100€

TrenDevice promuove anche quest’anno la Giornata Nazionale del Ricondizionato che si celebra il 5 Marzo, giunta alla quinta edizione, proseguendo con impegno la mission dell’azienda: estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech in modo sostenibile. Fino all’8 Marzo, sia sul sito TrenDevice che presso i TrenDevice Store, potrete vendere il vostro usato con extravalutazioni fino a +100€ e acquistare un Ricondizionato con sconti di -30€.

Un gesto concreto per l’ambiente: anche quest’anno in collaborazione con ZeroCO2, TrenDevice ha piantato ulteriori 100 alberi che vanno ad aggiungersi ai 410 piantati nelle scorse edizioni, per un totale di 510 alberi piantati.

Fino all’8 Marzo se desiderate vendere il vostro usato hi-tech potete approfittare di:

extravalutazione +100€ con il codice GREEN100 valido su tutti i Mac

extravalutazione +50€ con il codice GREEN50 valido su iPhone e iPad

Si precisa che le extravalutazioni sono valide sui dispositivi funzionanti.

Se desiderate acquistare un Ricondizionato potete approfittare di:

– Sconto -30€ su tutti i Ricondizionati: potete pagare il dispositivo anche in 3 comode rate mensili senza interessi con Scalapay. Come ad esempio: iPhone 13 in offerta da soli 142,63€ per 3 rate mensili, iPhone 12 a partire da soli 105,97€ per 3 rate mensili, iPhone 13 Pro da soli 172,63€ per 3 rate mensili, iPhone 12 Pro da soli 132,63€ per 3 rate mensili. MacBook Pro Retina a partire da 259,97€ per 3 rate mensili, MacBook Air da soli 206,63€ per 3 rate mensili.

– Bundle Accessori in offerta a soli 19,90€ (valore 43€). Il Bundle è composto da: cavo, alimentatore standard, protezione schermo, cover TrenDevice. Acquistabile contestualmente ad un iPhone a scelta.

Con TrenDevice contribuite a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di nuovi dispositivi. Per approfondimenti sull’iniziativa, visitate il sito dedicato.

Le offerte della Giornata Nazionale del Ricondizionato vi aspettano anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato, 5 – a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Barberini 1/G – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Barberini”

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto, 26 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Bologna in Piazza Roosevelt 4 – a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore

– TrenDevice Store Brescia in Via Pietro Bulloni, 6 – in centro città e a pochi minuti dalla Stazione Ferroviaria

– TrenDevice Store Bergamo in Largo Giuseppe Tironi, 4B – a pochi minuti dalla Stazione ferroviaria

– TrenDevice Store Avellino in via Provinciale 5, Manocalzati (AV) – all’interno del punto vendita Progress

Venite a trovarci nei nostri Store: potete visionare l’intera gamma dei nostri Ricondizionati, dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Potete anche vendere il vostro usato con il servizio di Instant Buy oppure permutarlo, e se siete già clienti, ricevere assistenza post-vendita. Solo per pochi giorni, e solo in Store, potrete acquistare il cavo per iPhone a solo 1€.

Novità: iscrivendovi al Canale WhatsApp di TrenDevice potrete ricevere offerte esclusive direttamente sul vostro telefono! Questo canale vi permetterà di ricevere aggiornamenti tempestivi su promozioni, sconti e prodotti disponibili in tempo reale direttamente vostro telefono. Cosa state aspettando? Cliccate qui per iscrivervi subito e assicuratevi di attivare le notifiche per non perdere nessuna offerta esclusiva.

Vi siete già iscritti al TrenDevice Club? Il TrenDevice Club è il programma di loyalty che, grazie ai tuoi acquisti o alle tue vendite, ti permette di guadagnare i TrenDevice Money da spendere per l’acquisto di tutto ciò che desideri su TrenDevice. Inoltre potrai accumulare TrenDevice Money per ogni amico che conclude un acquisto o una vendita utilizzando il tuo codice.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 150.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.