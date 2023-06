Gli adulti USA sognano di tornare a vivere senza Internet

Da un sondaggio condotto dalla società Harris Poll per conto di Fast Company emerge che molti americani preferirebbero vivere in un’epoca più semplice, senza Internet l’ossessione di stare incollati sugli schermi e sui social media, un desiderio particolarmente sentito dai millennial più anziani (la generazione dei nati tra l’inizio degli anni ottanta e la metà degli anni novanta) e tra la cosiddetta Generazione X (coloro che sono nati tra il 1965 e il 1980).

Alla richiesta se gradirebbero tornare in un tempo nel quale l’umanità era “sconnessa” (senza accesso a internet e senza smartphone), il 77% degli americani tra i 35 e i 54 anni ha risposto affermativamente, la più alta percentuale di qualsiasi altro gruppo.

Coloro che in qualche modo ricordano l’era nella quale la rete non era così pervasiva, o quando non esistevano i social, riferiscono che non gli dispiacerebbe tornare all’epoca “analogica”. Al 63% delle persone tra i 18 e i 34 anni piace l’idea; il 37% invece non gradirebbe. Interessante notare che i cosiddetti baby boomer (le persone nate tra il 1946 e il 1964) non sono tutte propensi a un ritorno al passato, e solo il 60% delle persone sopra i 55 anni gradirebbe un ritorno ai vecchi tempi.

Il 67% degli intervistati nel complesso riferisce che, se potesse scegliere, preferirebbe tornare al passato, e solo il 33% prefersce tutto come ora.

Gli americani sono dunque luddisti o tradizionalisti? Probabilmente solo un po’ nostalgici: il 90% degli intervistati ritiene che avere una mentalità aperta sulle nuove tecnologie sia importante, risultato simile indipendentemente dalle caratteristiche demografiche degli intervistati, e che fa a pugni con quanto dichiarato prima, con molti che rispondono di essere disposti ad adottare nuove tecnologie prima di altri.

