Gli auricolari Alfawise X8 sono in offerta con un codice a 16,62 euro

Se volete un paio di auricolari senza fili stile AirPods di Apple ma non volete spenderci molto, ecco l’offerta che fa per voi: grazie ad un codice speciale comprate gli Alfawise X8 in offerta a 16,62 euro.

Questi auricolari come detto sono per concezione simili agli AirPods e a tutte quelle cuffie di tipo TWS (acronimo di True Wireless System) che non utilizzano alcun cavo perché ciascun auricolare incorpora una piccola batteria che ne garantisce alcune ore di autonomia. Nel caso degli Alfawise X8 in promozione la particolarità principale risiede nella custodia con cui si trasportano e si ricaricano quando non sono utilizzati.

Anziché la classica cover con sportellino, utilizzano una batteria composta di due parti che si agganciano magneticamente tra loro e sono in comunicazione attraverso un cavetto microUSB che si può sganciare completamente all’occorrenza sia per ricaricare la batteria stessa che per usarlo in altri contesti. Quando non è in uso, tenendolo agganciato alla batteria si trasforma per altro in una sorta di maniglia che ne facilita il trasporto.

Una comodità è inoltre data dal fatto che gli auricolari non vanno estratti da un vano ma si possono semplicemente sfilare dal bordo esterno della batteria, alla quale sono agganciati anch’essi magneticamente. In questo modo c’è un passaggio in meno da fare e si possono perciò prendere e riporre in un attimo.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, utilizzano la più recente tecnologia Bluetooth 5.0 per la connessione con lo smartphone (o qualsiasi altra fonte audio dotata della medesima tecnologia), incorporano dei controlli touch sulla superficie esterna dedicati al controllo della riproduzione musicale, usano driver al titanio da 6 millimetri e la batteria della cover è da 560 mAh e promette tra le 4 e le 5 ricariche degli auricolari. Ciascuno di questi poi, con la batteria completamente carica, promette fino a 18 ore di autonomia in standby oppure 5-6 in conversazione.

Se siete interessati all’acquisto, anziché pagarli 50,10 euro come da prezzo di listino, al momento li trovate in offerta lampo a 29,22 euro. Tuttavia se inserite il codice R6779C9B47153000 nel carrello prima dell’acquisto, li pagate ancora meno: 16,62 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.