Gli sconti di Creality per il suo decimo anniversario

Il 9 aprile 2024 si festeggiano i dieci anni di attività di Creality, un’azienda leader nella produzione di macchine a incisione laser e stampanti 3D per il mercato consumer. Nel 2021 ha lanciato la sua prima macchina a incisione laser CV-01, mentre nel Febbraio del 2023 ha messo in commercio la Creality Falcon2 con laser da 22 Watt.

Il sottomarchio Creality Falcon

Oltre al lancio di alcune offerte, per l’occasione ha anche annunciato la creazione del sottomarchio Creality Falcon che intende portare in cima alla classifica dei marchi leader nel settore dell’incisione e del taglio laser del mercato consumer.

Lo slogan è «accelerare la creatività» con l’idea di dare il potere di creare a chiunque; mentre tra i punti di forza messi in evidenzia troviamo la facilità d’uso, la tecnologia inclusiva, il divertimento collaborativo e il supporto completo.

La nuova Creality Falcon2 Pro 60W

A maggio 2024 arriverà la nuova Creality Falcon2 Pro, la prima macchina a incisione laser con potenza laser di 60 Watt per il mercato consumer, con la promessa di offrire una potenza ancora più elevata senza rinunciare alla sicurezza.

Questa nuova tecnologia porta un aumento dell’efficienza del 270%, il che significa una prestazione di taglio mai raggiunta da altre macchine dell’azienda, e con un posizionamento intelligente ed una elaborazione batch ad alta velocità, inclusa la regolazione della velocità di lavoro su tre diversi livelli in modo da adattarla al progetto del momento.

Come offerta-lancio l’azienda include in omaggio con l’acquisto la testina di incisione di qualità fotografica da 1,6 Watt che promette di «produrre dettagli estremamente precisi».

La promozione

Per festeggiare l’evento, la Creality Falcon2 sarà scontata del 10% per tutto il mese di aprile, e per i clienti italiani e di tutta Europa c’è uno sconto aggiuntivo di 500 € sul modello Falcon2 da 40W (ve ne avevamo parlato qui) usando il codice FALCON02.

Trovate tutti i dettagli su questa ed altre promozioni in corso per i 10 anni di Creality in questa pagina del sito ufficiale.