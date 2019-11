Minecraft Earth per iPhone sbarca in Italia per giocare in realtà aumentata

Annunciato a maggio e poi in beta privata da questa estate, ora Minecraft Earth per iPhone e Android è finalmente disponibile anche in Italia. Gli universi e le avventure a base di mattoncini in grafica spartana che hanno reso Minecraft il titolo più giocato di sempre, ora invadono la vita reale degli utenti perché si gioca anche in realtà aumentata.

Tutte le varie attività del titolo classico risultano disponibili anche nel nuovo Minecraft Earth per iPhone e Android. Dovremo esplorare il mondo che ci circonda sia sullo schermo che nel mondo reale per cerare le numerose materie prime e risorse necessarie per costruire edifici e attrezzature.

L’avventura è resa più pericolosa ma anche più avvincente dalla presenza di personaggi controllati dal computer, a volte buoni e innocui, altre invece decisamente più aggressivi e pericolosi. Oltre agli storici cattivi delle versioni precedenti, in Minecraft Earth per iPhone avremo a che fare anche con nuovi nemici tra cui il maiale fangoso e il moobloom e altri ancora.

Ma le attività non si limitano all’esplorazione e alla crescita delle abilità del personaggio: potremo anche collaborare con altri utenti per realizzare costruzioni più grandi e complesse impossibili da portare a termine da soli o, per lo meno, non in modo altrettanto divertente.

Per iniziare a giocare a Minecraft Earth per iPhone e Android occorre un account Microsoft o Skype: chi non ne possiede uno può crearlo direttamente all’interno del gioco. Al primo avvio occorre scaricare un corposo aggiornamento di oltre 120MB e poi concedere all’app l’accesso alla posizione GPS e alla fotocamera del terminale per rilevare la posizione dell’utente e giocare in realtà aumentata.

Ricordiamo che anche se pubblicato su App Store e disponibile per tutti, Minecraft Earth per iPhone e Android è ancora una versione beta in accesso anticipato, più precisamente si tratta della versione 0.71 su iOS. Questo significa che il codice non è ancora definitivo e che durante le partite potremmo incappare in qualche bug.

Minecraft Earth per iPhone e Android si scarica gratis rispettivamente da App Store e da Google Play Store: all’interno del gioco sono proposti acquisti in-app. Per tutte le notizie di macitynet dedicate a iPhone si parte da questa pagina, invece per tutto quello che riguarda Android di parte da qui.