Gocomma W3, lo smartwatch elegante con autonomia fino a 30 giorni

Se siete alla ricerca di uno smartwatch elegante ma dotato di tutte le caratteristiche indispensabili per un prodotto all’avanguardia, Gocomma W3 potrebbe essere una scelta ottimale, considerato soprattutto il prezzo di soli 29 euro.

Caratterizzato da una schermo AMOLED tondo da 1,28 pollici, si fregia di un look particolarmente elegante, soprattutto grazie ad alcune watchface dedicate e al cinturino in pelle, che lo rendono quasi più simile ad uno orologio classico e distante dal look a volte eccessivamente sportivo di alcuni prodotti dello stesso genere.

Include la possibilità di sostituire i cinturini e non mancano le caratteristiche tecnologiche a questo Gocomma W3, prime fra tutte il tracciamento della frequenza cardiaca, dell’ECG, della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue.

Disponibile anche il tracciamento del sonno, dei passi e delle attività sportive, con otto diversi sport integrati all’interno dell’interfaccia e sicurezza garantita dalla certificazione IP67 per le attività più “umide”.

Ultima ma non ultima l’autonomia che grazie alla batteria integrata da 300 mAh può raggiungere fino ai 30 giorni, sempre in base all’utilizzo che si decide di farne e alle funzionalità sfruttate.

Disponibile con cassa in colore oro, argento o nero, il Gocomma W3 si acquista a soli 29 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore