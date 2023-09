GOGOBEST GM28, sconto pazzesco di 850 € per la bici elettrica da città

Immaginate di attraversare la città su una bicicletta elettrica di alta qualità, dotata di una potenza sorprendente e di un design raffinato.

Questa è la promessa della GOGOBEST GM28 Electric City Bicycle, progettata per offrire un’esperienza di viaggio eccezionale.

Il suo motore da 36V 350W, la batteria al litio da 36V 10.4AH e la capacità di percorrere fino a 80Km con una sola carica la rendono una delle più interessanti biciclette elettriche sul mercato.

Per un periodo limitato, è disponibile a un prezzo speciale di 759 euro, scontata di 800 euro applicando un ulteriore sconto del 5% con il coupon F7WQ68.

Un motore potente e silenzioso

La GM28 vanta un motore brushless da 350W che offre un’alta velocità e un controllo preciso dell’energia.

Questo motore garantisce una pedalata fluida e silenziosa, con un’ottima coppia per partire da fermo e affrontare salite impegnative.

Il sensore di cadenza ad alta risoluzione con 12 magneti assicura partenze e fermate prevedibili e facili da gestire.

Una batteria rimovibile e pratica

La batteria al litio, nascosta e integrata nel telaio della bicicletta, è impermeabile e resistente alla polvere.

Può essere facilmente smontata per la ricarica, sia che siate a casa o in ufficio. Con una carica veloce di 5-6 ore, la batteria offre fino a 80km di autonomia in modalità assistita.

Telaio leggero e design elegante

Il telaio in alluminio leggero della GM28, con il suo design dal tubo orizzontale basso, facilita la salita e la discesa dalla bicicletta.

Con un aspetto elegante e stilizzato, è ideale per gli spostamenti urbani e per viaggi quotidiani all’insegna del comfort.

Funzionalità avanzate per una guida piacevole

La GM28 è equipaggiata con un sistema di cambio Shimano a 7 velocità e una corona in lega d’alluminio personalizzata da 52T.

Il portapacchi posteriore robusto permette di trasportare fino a 25KG, mentre le gomme da 27,5*1,5 pollici offrono stabilità e comfort su ogni tipo di strada.

I freni V anteriori e posteriori garantiscono una frenata sicura e affidabile.

Il manubrio curvo è pensato per garantire comfort, in particolare alle donne, riducendo affaticamento di spalle e schiena.

Infine, il display LCD intelligente mostra tutte le informazioni necessarie per un viaggio sicuro e informato.

Offerta

La GOGOBEST GM28 Electric City Bicycle è disponibile a un prezzo speciale di 759 euro, scontata di 800 euro e con spedizione da magazzino UE tramite UPS con consegna in 2-6 giorni (senza spese doganali), applicando il coupon F7WQ68 in fase di acquisto.

Una proposta imperdibile per chi desidera un mezzo di trasporto ecologico, efficiente e di alta qualità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.