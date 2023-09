iPhone 15 Plus campione di autonomia, meglio di iPhone 15 Pro Max

Stando a quanto riferisce Apple, non ci sono notevoli differenze in termini di autonomia tra gli iPhone 15 e gli iPhone 14. la Mela indica fino a 29 ore l’autonomia nella riproduzione video con iPhone 15 Pro Max e fino a 23 ore con iPhone 15 Pro; con gli iPhone 15 l’indicazione è fino a 20 ore di autonoma nella riproduzione video, e fino a 26 ore con iPhone 15 Plus.

Mrwhosetheboss ha eseguito dei test mettendo a confronto sette modelli di iPhone, inclusi i modelli presentati quest’anno; anziché a limitarsi a riprodurre un video, lo youtuber ha cercato di simulare diversi usi durante una giornata: uso di TikTok, videoconferenza con Zoom, registrazione video e l’esecuzione di alcuni giochi.

In un test simile dello scorso anno, a comportarsi meglio era stato iPhone 13 Pro Max; la durata della batteria è risultata inferiore con gli iPhone 14. Gli iPhone 15 battono su questo versante tutti i modelli precedenti. Dei telefoni di ultimissima generazione, il primo a “crollare” è stato l’iPhone 15 Pro; poi è stato il turno di iPhone 15. L‘iPhone 15 Pro in questo test è durato 9 ore e 20 minuti; l’iPhone 15 ha concesso un’altra mezz’ora, “crollato” dopo circa 10 ore.

In questo test, iPhone 15 Pro Max ha offerto un’ora e mezza in più, resistendo per 11 ore e 41 minuti. La sorpresa è arriva da iPhone 15 Plus, che ha resistito per 13 ore e 19 minuti, più di iPhone 13 Pro Max: 11 ore e 19 minuti. Se l’autonomia è per voi fondamentale, si potrebbe tenere conto di questi test ma bisogna anche sottolineare che prove di questo tipo, lasciano il tempo che trovano e che molto dipende dalle app usate (i core a basso consumo dell’ultimo SoC di Apple dovrebbero – in teoria – riequilibrare le cose, se le app sono sviluppate come si deve).

