Apple Watch 10 con AI elimina rumori in telefonate e FaceTime

Tra le peculiarità di Apple Watch Series 10 c’è anche una nuova rete neurale di isolamento vocale che sfrutta il Neural Engine 4-core per eliminare i rumori di fondo durante le telefonate e le chiamate FaceTime.

Apple dichiara che questa tecnologia permette di far arrivare la voce forte e chiara, anche quando si è in ambienti rumorosi come i ristoranti, per strada o in presenza di vento. La funzione in questione non è disponibile su Apple Watch Series 9 e precedenti, ma su Apple Watch Ultra 2 è integrato qualcosa di simile grazie ai tre microfoni in array con beamforming e riduzione del rumore del vento.

Gli iPhone recenti (iPhone 8 e seguenti, iPhone XR, modelli di iPhone XS e modelli successivi) offrono la possibilità di far sentire ancora più chiaramente la propria voce durante una chiamata FaceTime o una telefonata, attivando la modalità “Isolamento vocale”, che dà priorità alla propria voce e blocca i rumori ambientali.

Quando si vuole far sentire la propria voce e tutti i suoni intorno a noi durante una chiamata FaceTime, è possibile attivare la modalità “Ampio spettro” per lasciare i rumori ambientali non filtrati.

Per attivare le modalità “Isolamento vocale” o “Ampio spettro” durante una chiamata basta scorrere verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, da qui toccare Microfono e selezionare “Isolamento vocale” o “Ampio spettro”.

